Talih kuşu bu kez Girne'ye kondu

8 Mayıs 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satılan ‘’26676’’ numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mayıs 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "26676" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 18 Mayıs tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu da vurgulandı.
08 May 2023 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26676
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
42707
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18096
40960
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
51009
79012
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09894
51179
70278
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18003
18371
19242
28993
44647
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03907
21854
28153
36923
38209
40075
41058
46552
57710
58633
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11588
12760
15933
18031
19040
22711
23841
32623
35442
39728
57028
59267
68971
75955
78726
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06676
16676
20676
21676
22676
23676
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25676
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26636
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26876
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28676
29676
36676
46676
56676
66676
76676
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
611
914
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
83
88
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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