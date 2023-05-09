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Dikkat sis var

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Dikkat sis var
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Polisten Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda sis uyarısı.
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Gönyeli civarı, Alayköy - Türkeli  Çemberi arası ve Yılmazköy - Serhatköy arasında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaltmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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