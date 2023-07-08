Takdir gören ekip

Polis Genel Müdürlüğü Lefkoşa Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi, özverili çalışmalarıyla hem polis teşkilatından hem de vatandaşlardan takdir görüyor.



Halkın trafikte huzurlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri için ekibi ile canla başla gece gündüz demeden çalışan Özatılgan, Polis Genel Müdürlüğü yönetimi tarafından da takdir ediliyor.



Son dönemde artan trafik kazalarını önlemek ve yol güvenliğini artırmak için büyük gayret sarfeden Özatılgan ve ekibi, insan yaşamının bir anlık dikkatsizlik ve kural tanımazlık sonucu yitirilemeyecek kadar değerli olduğunu bütün yurttaşlarımıza bir kez daha anımsatıyor.



