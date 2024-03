Taçoy’dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

“Ön yargı ve ayrımcılığın son bulduğu eşitlikçi bir toplum inşa edilmesi için çalışmalıyız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Taçoy, mesajında, down sendromlu bireylerin topluma katılımları ve kişisel potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için “azami hassasiyet” gösterilmesi gerektiğini belirterek, devlete “büyük görev ve sorumluluklar” düştüğünü vurguladı.

Taçoy, “Down sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, down sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekerek mevcut çalışma imkanları ile iş sahalarını artırmak temel hedeflerimiz olmalıdır” dedi.

Taçoy, down sendromlu bireylerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla toplum temelli destekler oluşturulurken, topluma katılımları ve kişisel potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için “azami hassasiyetin” gösterilmesinin de elzem olduğunu vurguladı.

Taçoy, mesajında, “Bu önemli günde, farkındalık çalışmalarıyla down sendromlu bireylere yönelik her türlü ön yargının ve ayrımcılığın son bulduğu eşitlikçi bir toplum inşa edilmesi için çalışmamız gerektiğinin altını çizer, mutlu ve sağlıklı yarınlar dilerim.” dedi.