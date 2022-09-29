Taçoy "Amacımız insana dokunan her yere ulaşmak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti.

Bakan Taçoy’a ziyaretinde Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper, Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst ve Proje Koordinatörü Cemaliye Pirgot da eşlik etti.

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, Bakan Taçoy ve heyetine SOS Çocuk Köyü’nü gezdirerek bilgi verdi.

Akter, Bakan Taçoy ve UBP hükümetine SOS’e verilen devlet katkısının artırılmasından dolayı teşekkür etti.

Akter, Bakan Taçoy’un SOS Çocuk Köyü’ne göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı memnuniyetini dile getirirken, yaşanan diğer eksiklikler, sağlık ve eğitim konularında somut adımlar atılması yönündeki taleplerini de iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, her şeyin insan için olduğunu belirterek, “Amacımız insana dokunan her yere ulaşmaktır. Bunun bilincinde tüm gayretimizle çalışıyoruz. SOS Çocuk Köyü bizim için son derece önemli bir yer ve daha iyi imkânlar için yapılabilecekler gündemimizde olacaktır.” dedi.

