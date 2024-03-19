"T izni listesini açıklayın"

Halkın Partisi Genel Başkanı Özeray: "T izinlerini bir süre önce iptal etmek zorunda kalan Erhan Arıklı şimdi o iptal edilenlerin bir kısmını İtiraz Kurulu’na yönlendirerek Bakan olarak çoğunluk sahibi olduğu o Kurul kararıyla o izinlerin bir kısmını canlandırmaya çalışıyor"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın T izinleri konusunda zan altında olduğunu söyledi.

Özeray, geçmiş listede Arıklı’nın akrabalarına T izni verdiğine dikkat çekerek “Parti kurultayınız tekrar yaklaşıyor olduğu için mi yeniden dağıtmaya başladınız” sorusunu sordu.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

"Bugüne kadar T izinleri konusunda yaptıkları nedeniyle Erhan Arıklı zan altındadır ve verdiği yeni izinler nedeniyle herkes kendisinden şüphelenmekte haklıdır! Kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle partililerine, ailesine, akrabalarına verdiği T izinlerini bir süre önce iptal etmek zorunda kalan Erhan Arıklı şimdi o iptal edilenlerin bir kısmını İtiraz Kurulu’na yönlendirerek Bakan olarak çoğunluk sahibi olduğu o Kurul kararıyla o izinlerin bir kısmını canlandırmaya çalışmaktadır. Peki neden?

1) Eski izinleri vermek için birilerinden bir menfaat elde ettiniz de şimdi her ne pahasına olursa olsun onun karşılığını mı vermeye çalışıyorsunuz?

2) Parti kurultayınız tekrar yaklaşıyor olduğu için mi yeniden dağıtmaya başladınız?

Geçen defa neden geri adım atmak zorunda kalmıştınız? T izinleri konusundaki liste basında çıktığı için!!! O saatten itibaren çark ettiniz önce askıya aldınız, pusuya yattınız, kamuoyu unutunca kişilere birer yazı gönderip bildirimde bulunup o izinleri verecektiniz. Sonrasında polise başvurup soruşturma başlatarak ve konuyu takip ederek yaptığımız baskı sonucunda iptal etmek zorunda kaldınız.

Bu söylenenler doğru değildir diyorsanız listeyi açıklayın! Açıklayın bakalım da herkes da bilsin altında menfaat ilişkileri var mı yok mu? Kurultay bağlantıcıkları var mı yok mu?

