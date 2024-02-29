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Suzan Akdora, sonsuzluğa uğurlandı

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Suzan Akdora, sonsuzluğa uğurlandı
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Akdora ve Gürkan ailelerinin değerli aile büyüğü, spor yazarı Berk Akdora'nın değerli Babaannesi Suzan Akdora son yolculuğuna uğurlandı.

Suzan Akdora bugün İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene Suzan Akdora'nın ailesi, sevenleri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.
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