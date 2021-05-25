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Sürücünün köprücük kemiği kırıldı

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Kalecik civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıktı ve bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra yan kısmı üzerine devrildi

Sürücünün köprücük kemiği kırıldı
 
 
Gazimağusa-Karpaz yolunun Kalecik civarında, dün aracının hakimiyetini kaybederek, kaza yapan 26 yaşındaki Buse Açık’ın köprücük kemiği kırıldı.
Buse Açık, JK 982 plakalı araçla Karpaz istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Kalecik yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağından çıktı ve bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra yan kısmı üzerine devrildi.
Kazada köprücük kemiği kırıldığı belirtilen Açık’ın, Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiği kaydedildi.
 
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