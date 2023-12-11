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Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık mesai bitimine kadar müracaat kabul edileceğini bildirdi.

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Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacak müracaatların, şahsen yapılması gerekiyor.
Komisyondan yapılan açıklama şöyle:
“21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın  Şoför Okulları ile ilgili esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü uyarınca Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık 2023 mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğüne müracaat kabul edilecektir. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Uygulama sınavına girmek isteyen adayların  dilekçelerinde hangi sınıftan sınava girmek istediklerini açıkça belirtilecektir. Daha önce yazılı sınavda başarılı veya eğitmen belgesine sahip olanlar uygulama sınavına katılabilecektıir.   
İlk kez eğitmen olacak adayların başvuruları ile birlikte sağlık raporu ibraz edilmesi zorunludur. Aksi taktirde müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sınav tarihi daha sonra ilan edilecektir.
Uygulama sınavına girecek tüm adaylara önemle duyurulur.”
 
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