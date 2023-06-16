Sürdürülebilir bir gelecek için 5 yeşil öneri

Yeşil bir dünya, çevreyi korumayı veya iyileştirmeyi amaçlayan bir organizasyon içindeki bir pozisyon oluyor. Daha fazla yeşil iş yaratarak, düşük karbonlu bir gelecek inşa ederken doğal kaynak sektörlerinin bir fırsat ve refah kaynağı olarak kalması da sağlanıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için yapılan işler, bize ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek sağlıyor. Sürdürülebilirliğe yaklaşmanın da sınırsız yolu oluyor.



Günlük yaşamda ne kadar elektrik harcanıyor?

Ulaşımda Tasarruf Sağlamak

Yenilenebilir Enerji

Geri Dönüşüm İle İsrafı Azaltmak

Su Tasarrufu

Enerji Tasarrufu