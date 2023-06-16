Sürdürülebilir bir gelecek için 5 yeşil öneri

Yeşil bir dünya, çevreyi korumayı veya iyileştirmeyi amaçlayan bir organizasyon içindeki bir pozisyon oluyor. Daha fazla yeşil iş yaratarak, düşük karbonlu bir gelecek inşa ederken doğal kaynak sektörlerinin bir fırsat ve refah kaynağı olarak kalması da sağlanıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için yapılan işler, bize ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek sağlıyor. Sürdürülebilirliğe yaklaşmanın da sınırsız yolu oluyor.
Günlük yaşamda ne kadar elektrik harcanıyor?
ExpressVPN’in günlük elektrik tüketimi araştırması, evde kullanılan elektronik eşyaların elektrik faturasına nasıl yansıdığını ortaya koyuyor. Bir klima aylık olarak yaklaşık 30$ elektrik faturasını yükseltirken su ısıtıcısı ve taşınabilir ısıtıcı klimadan sonra en çok elektrik faturasını yükselten elektronik eşyalardan.
Ulaşımda Tasarruf Sağlamak
Hemen hemen herkesin muhtemelen bisiklet tutkusu oluyor. Bisiklete binmenin heyecanı çok büyük oranda kişilere haz veriyor. Süper eğlenceli olmasının yanı sıra bisikletler harika bir ulaşım şekli de oluyor. Ayrıca yalnızca bir tür enerji kullanıyor ve bunlar fosil yakıtlar değildir, fiziksel çaba ile çalışıyor.
Bisiklet kullanarak, çevreyi kurtarıyor ve forma giriyorsun. Bu da iyi bir kazan-kazan durumu olarak karşımıza çıkıyor. Hindistan merkezli olan MyByk, modern bir bisiklet kiralama hizmetinin en iyi örneği oluyor. Kullanıcılar, uygulama ile yakındaki bir bisikletin kilidini açabiliyor ve gezintiye çıkabiliyor.
Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik gelecek için en ön sırada yer alan konulardan biri oluyor. Evlerimizi, ofislerimizi ve araçlarımızı çevreyi kirletmeden çalıştırabilirsek, o zaman harika bir yaşam alanına sahip oluyoruz. Yenilenebilir enerji piyasası çok büyük bir değere sahiptir ve yıllık bileşik %8,4 oranında büyümesi bekleniyor. Doğru yapılırsa, şüphesiz en iyi sürdürülebilir iş fikirlerinden biri oluyor.
Yenilenebilir enerjiye yaklaşmanın birçok yolu vardır. Şirketler güneş enerjisi, biyokütle, rüzgar enerjisi ve daha fazlasını topluyor. Ticari ve konut ihtiyaçları için güneş enerjisi çözümleri sunuluyor. Bunun sayesinde, güneş enerjisi sıradan insanlar için çok daha ulaşılabilir hale geliyor.
Geri Dönüşüm İle İsrafı Azaltmak
Günümüzde ürün ambalajı çevrede çok büyük bir önem teşkil ediyor. Ürünlerin ambalajları müşteri içeriğini alır almaz işe yaramaz bir çöp haline geliyor. Plastik atık biyolojik olarak parçalanamaz ve geri dönüştürülmezse birkaç yıl dünyada kalıyor. Daha da kötüsü, tüm plastik atıkların geri dönüştürülebilir olmaması çevre için çok büyük sorun oluyor.
Bu konuda biyobozunur malzemelere geçmek sürdürülebilir bir iş uygulaması oluyor. Biyolojik olarak parçalanabilir olarak kabul edilebilmesi için, malzemenin oksijen olmadan bile mikroorganizmaların etkisiyle doğal olarak ayrışması gerekiyor. Bu malzemeler daha sonra çevrenin bir parçası haline geliyor ve uzun vadede çevreye zarar vermiyor.
Su Tasarrufu
Su, işletmelerde en çok kullanılan doğal emtialar arasında oluyor. İçme, sanitasyon ve bazı işlemler su kullanımını gerektiriyor. Daha fazla su kullanmanın da maliyet sonuçları oluyor. Birçok şirket, tesislerinde su kullanımını azaltıyor.
Sanitasyon maksimum su tükettiğinden, su tasarruflu musluklar, susuz pisuarlar ve yağmur suyu hasadı sıradan hale geliyor. Bu kapsamda su tasarrufu gelecekteki kuraklık endişesi için en önemli önlemleri oluşturuyor.
Enerji Tasarrufu
Ürününüzü üretmek ve müşterilere teslim etmek için birden çok süreci takip eden bir işletmeyseniz, tüm tedarik zinciriniz değerlendiriliyor. Çevre üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğiniz fırsatlar buluyorsunuz. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar veya jeotermal kaynakları içeriyor.
Faaliyet gösterdiğiniz bölgeye bağlı olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için yerel yönetiminizden bazı özel hibe ve avantajlardan da yararlanılıyor. Temiz enerjiye yatırım yapamıyorsanız ancak temiz enerjiye bir şekilde katkıda bulunmak istiyorsanız, yerel enerji sağlayıcılarından yardım alıyorsunuz.
Günümüzde tüm sürdürülebilirlik stratejileriniz çalışanlarınız tarafından hayata geçiriliyor. Onları sürdürülebilirliğin ne anlama geldiği ve kuruluşunuzun bunu nasıl tasavvur ettiği konusunda eğitmek son derece önemli oluyor. Bu konuda çalışanlarınıza sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan tasarruf önerilerini öğretmek çok büyük bir etken oluşturuyor.