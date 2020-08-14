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SUCUOĞLU, MURATAĞA, SANDALLAR VE ATLILAR KATLİAMININ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

SUCUOĞLU, MURATAĞA, SANDALLAR VE ATLILAR KATLİAMININ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Bakan Sucuoğlu, mesajında şöyle dedi:

“14 Ağustos 1974 tarihinde Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşayan Kıbrıs Türkleri’nin, Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından katledilişinin 46. yıldönümünü büyük bir acı ile anıyoruz.

Kıbrıs tarih sayfalarına kanlı bir tarih olarak geçen bu katliamda, 16 günlük bebekten, 95 yaşındakine kadar masum ve savunmasız 126 kişi Rumlar tarafından katledilmiştir.

Ülkemizin bir daha böylesi acıları yaşamamasını temenni ederken; Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarında hayatlarını kaybeden şehitlerimizin huzurunda  saygı ile eğilir Allahtan rahmet dilerim.”

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