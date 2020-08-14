İçeride dolarizasyon daha da şiddetlenirken, dışarıda gözler Akdeniz'de

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalar, dün gün genelinde, bir miktar da olsa satıcılı bir seyir izledi.
- Rusya’nın tam anlamıyla teyide muhtaç aşı haberlerinin kaldırdığı toz bulutu ardından kartlar yeniden dağıtılırken, artan risk iştahı ile yükselen borsalar, dün kar satışlarına boyun eğdi.
- Benzer bir şekilde, kıymetli metaller cephesinde, aşı haberi, güvenli liman ihtiyacını azaltarak ya da bahane olarak görülerek, uzunca bir süredir beklenen düzeltme hareketinin pimini hafta başı çekerken, biriken enerjinin aniden depreme dönüşmesi ardından dün yaralar adeta geri sarıldı.
- Gümüşün ons fiyatı 29 dolardan 23,40 dolar seviyesine kadar gerileyerek tarihin ilk dört büyük düşüşünde birine imza atması ardından dün yeniden 28 dolara dayandı. Benzer bir şekilde, altının ons fiyatı da 1,865 dolar seviyesindeki teknik bölgeden sekerek, hızla 1,960 seviyelerine geri gelerek henüz ‘oyun bitmedi’ dedi. Gümüşte, kısa vadede 28,20 seviyesine dikkat edelim.
- EUR/USD paritesinde yukarı yönlü ataklar, dolar endeksinin önemli seviyelere gelmesi nedeniyle başarısız olmaya devam ediyor. Petrolün varil fiyatı 45 dolar seviyesindeki büyük virajda hız keserken, teknoloji hisselerindeki yükselişin ise ne önü ne de arkası alınamıyor: Nasdaq endeksi sene başına göre %24 değer kazanırken, Apple’ın piyasa değeri 2 trilyon dolar oldu.
- Her hafta Perşembe günü açıklanan TCMB verilere göre, son 5 haftada DTH artışı 18,3 milyar dolar olurken, toplam DTH 219,5 milyar dolar ile rekor kırdı (bakınız grafik.)
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