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"Suçlara karşı daha sıkı çalışma yapılmalı"

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Meclis Başkanı Töre, suçların önlenmesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiği konusunda daha sıkı çalışma yapılmasının şart olduğunu vurguladı

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"Suçlara karşı daha sıkı çalışma yapılmalı"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Adliye Kurulu'nun 26 Nisan tarihli kararıyla Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na seçilen ve 16 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığında yapılacak törenle görevi devralacak Bertan Özerdağ'ı ve görevi devredecek Narin Ferdi Şefik'i, Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.
Şefik, görüşmedeki konuşmasında, suç oranlarının artmasıyla mahkemelerdeki yoğunluğun arttığını, suçlarda bariz bir artış olduğunu, bu konuyla mutlaka yakından ilgilenilmesi gerektiğini söyledi. Şefik ayrıca, Anayasa'da birçok konuda değişiklik yapılması gerektiğini de ifade ederek, yargının düzenli işleyebilmesi için ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini, yargıç sayısı, bina ve personel eksikliklerinin olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise suç oranlarındaki artış konusuna ilişkin hükümetin gerekli çalışmaları yaptığını, tüm ilgili kurumların ve paydaşların üzerine düşeni yapma gayretinde olduğunu, Polis teşkilatının denetimlerini artırdığını söyledi.
Töre, suç oluşumunun önceden önlenmesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiği konusunda daha sıkı çalışma yapılmasının şart olduğunu, Cumhuriyet Meclisi olarak üzerlerine düşen görevlerle ilgili çalışmalarına devam ettiklerini, ailelerin ve bireylerin de bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Töre, Anayasa’da yapılması gereken değişikliklerle ilgili olarak da önceki referandumların olumsuz sonuçlandığını, bu sonucun nedenlerinin araştırılarak tespitte bulunulması ve kamuoyunun yapılması hedeflenen değişikliklerle ilgili detaylı şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.
 
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