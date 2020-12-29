Şubat tatili Ocak’a çekilebilir

Sağlık Bakanı Pilli, ilk ve orta öğretimde vakalarda artış söz konusu olması durumunda Şubat tatilinin Ocak ayına çekileceğini açıkladı



Sağlık Bakanı Pilli, yükseköğretimde yol haritasının belirlendiğini, ilk ve orta öğretimde ise vakalarda artış söz konusu olması durumunda Şubat tatilinin Ocak’a çekileceğini açıkladı

Meclis Genel Kurulu’nda soruları ve eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşılar geldikten sonra planın belli olduğunu ama aşıların ne zaman geleceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Aşıların Ocak ayında başlayacağının kesin olduğunu ifade eden Bakan Pilli, aşıların korunurluğunun ise net olmadığına işaret etti.

Bakan Pilli, HP’li milletvekillerinin geçtiğimiz hükümet dönemine ilişkin ‘önerilerimize uymadınız’ eleştirilerine de tepki gösterdi, HP’yi ‘Hükümetteyken başka, muhalefetten başka’ davranmakla suçladı.

