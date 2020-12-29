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Pandemi Hastanesi’ndeki aletler çalışmıyor

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Pandemi Hastanesi’ndeki aletler çalışmıyor
 
 
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi ile ilgili yapıda bir aksaklık olduğunu bu yüzden hastanedeki aletlerin çalışmadığını söyledi.
Pilli, bir türlü aksaklığın giderilmediğini ifade ederek, personel sıkıntısının sürdüğünü, covid’le birlikte sağlığın yükünün 7 kat arttığını söyledi. Sürecin çok zor yönetildiğini ifade eden Pilli, 9 kapı olduğunu bunlar için 60 kişiye ihtiyaç olduğunu belirtti.

“EN AZ 100 KİŞİYE İHTİYAÇ VAR”
PCR testi yapan ve 24 saat çalışan en az 100 kişiye ihtiyaç olduğuna da değinen Pilli, 37 kişi aldıkları mevsimlik işçilerin sözleşmelerinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını söyledi. 3 günlük charter seferlerin de durdurulmak zorunda olduğunu ifade eden Bakan Ali Pilli, “Uçuşlar devam etseydi bu süreci yönetemeyecektik” dedi.
Pilli, charter seferlerle gelen kişilerin ne kadar sıkı tutulsa da yerlerinde kalmadıklarını orada çalışan kişilere bulaş riskinin yüksek olduğuna dikkati çekti.
 
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