“Sterlin 35 TL’ye dayanabilir”

Ekonomist Göksel Saydam, Sterlin kurunun 35 TL’ye dayanabileceğini söyledi ve “Halk bu dönemde ev, araba ve diğer ihtiyaçları durdurmalı. Hükümet de “ekonomik kriz masası” kurmalı, acilen tasarruf yapmalı” dedi

Ekonomist Göksel Saydam, döviz kurlarının aylardır çok baskılandığı için hızını alamadığını söyledi.

Saydam, Türkiye Merkez Bankası’nın döviz kurlarının yüksek olmaması gerekçesiyle piyasaya sürekli döviz sürdüğünü belirterek bu durumun rezervlerin tükenmesine neden olduğunu vurguladı.

Dünyadaki bütün merkez banklarının zor günler için rezerv biriktirdiğine dikkat çeken Saydam, Türkiye’de döviz rezervleri tükendiği için kurların tırmanmaya devam edeceğini ifade etti.

Özellikle sterlin kurunun 35 TL’ye dayanabileceğini öngören Saydam, “Dövizin sahibi biz değiliz, kontrolü bizde değil. Bu yüzden KKTC’de para politikası yok” dedi.

Saydam, döviz kurlarının ne olacağının belli olmadığını belirterek KKTC’deki idarenin bir takım önlem alabileceğini söyledi.

Halkın dikkatli davranması ve fuzuli borçlanmadan kaçınması gerektiğini ifade eden Göksel Saydam, “Halk bu dönemde ev, araba ve diğer ihtiyaçları durdurmalı, bu ihtiyaçlar bir sene sonra, ortalık durulunca alınmalı” diye konuştu.

Devletin ise çalışanlara hayat pahalılığı vermesi gerektiğini belirten Saydam, hükümetin de acilen tasarruf yapmasının şart olduğunu kaydetti.

Saydam, asgari ücretin yükselmesinin önemli olduğunu ancak işverenin de korunması gerektiğini söyleyerek “Bu tekerleğin dönebilmesi için işverene prim desteği verilmeli” dedi.

Hükümetin “ekonomik kriz masası” kurması gerektiğini vurgulayan Göksel Saydam, gıda maddelerindeki KDV’nin de bir süreliğine sıfırlanmasının şart olduğunu belirtti.

