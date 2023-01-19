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“Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İş Birliği Protokolü” yarın imzalanacak

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“Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İş Birliği Protokolü” yarın imzalanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İş Birliği Protokolü” yarın imzalanacak.
Protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık imza koyacak.
Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’ndeki imza töreninin ardından KKTC ve Türkiye’den katılımlarla Kadın Kooperatifleri Buluşması gerçekleştirilecek.
İmza töreni ve Kadın Kooperatifleri Buluşması’na katılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yarın KKTC’ye gelecek.
İmza töreni ve ve Kadın Kooperatifleri Buluşması öncesinde, yine Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde KKTC ve Türkiye’den katılımlarla Kadın Kooperatifleri tecrübe paylaşımı paneli gerçekleştirilecek.
 
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