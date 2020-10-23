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Sosyal Sigortalar çalışanı bir kişi koronavirüs

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Sosyal Sigortalar çalışanı bir kişi koronavirüs
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa’da Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir çalışanın PCR testinin düşük pozitif çıktığını ve tüm çalışanlara bugün PCR testi yapıldığını açıkladı.
Bakan Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:
"Bakanlığımıza bağlı Lefkoşa’daki Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir çalışanımızın PCR test sonucu düşük pozitif çıkmış bu sebeple tüm Sosyal Sigortalar Dairesi personelimize ( 86 kişiye) bugün PCR testi yapılmıştır.
Söz konusu çalışanımızın görev aldığı İlaç Eczacılık Sağlık Servisi’ndeki 10 personelimiz de PCR testine tabi tutularak, karantina oteline yerleştirilmiştir.
Personelimizin PCR testi düşük pozitif olduğu için, bulaş riski çok az olmasına rağmen Bakanlığımız Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tedbir amaçlı dezenfekte işlemi yapmış, gereken tüm önlemleri almıştır.
İlgili bölüm dışında Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki diğer bölümlerimiz hizmet vermeye ve vatandaşlarımızın işlemlerini yapmaya devam edecektir.
Vatandaşlarımızın panik olmaması, endişe duymaması adına test sonuçları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. "
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