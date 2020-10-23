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Futbolcularda fikir değişikliği oldu

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Futbolcular Derneği, Atatürk Stadında basın toplantısı düzenleyerek, Esin Sonay aracılığıyla, Sağlık Bakanlığının istediği karantina sistemini kabul ettiklerini açıklamışlardı. Ancak Futbolcular Derneği başkan adayı Berkem Korbay daha sonra yaptığı açıklamada, KTFF’nin savunduğu pozitif çıkanın karantinaya alınması sistemini onayladıklarını söyledi

Futbolcularda fikir değişikliği oldu
Futbolcular Derneği, futbolda son günlerde yaşanan gündemle ilgili basın toplantısı düzenledi. Atatürk Stadında düzenlenen basın toplantısında dernek adına konuşma yapan Esin Sonay, Sağlık Bakanlığının istediği karantina sistemini kabul ettiklerini açıkladı. Futbol oynamak istediklerini belirten Esin Sonay, düşüncelerini Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile de paylaştıklarını söyledi. Dünyada uygulanmayan, sadece ülkemizde uygulanan takipli sistemin de kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Esin Sonay biran önce futbolun başlaması gerektiğini belirtti.
Öncelikle Futbolcular Derneği öncülüğü ile bugünkü eylemimizde aramızda olan teknik adamlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza, basınımıza ve tüm sporseverlere teşekkür ederiz.
Aynı fikirde, aynı çizgide olmamız, yıllardır özlediğimiz bu “birlikteliği, hem fikirliliği” gurur ile izlememize neden oldu.
Akıllarda soru işareti bırakan, özlemden ötürü söylenmiş, “Artık futbol oynansın da, nasıl olacaksa olsun” söylememiz kesinlikle her şartı kabul edeceğimizi tabii ki göstermiyor. Takdir ederseniz, sağlık bizim için her şeyden önemliyken, özel hayatlarımızı da sürdürmemiz o kadar önemlidir.
Dolayısıyla 32 kulübümüzün yetki verdiği sayın Hasan Sertoğlu’nun da savunduğu ve talep ettiği gerekçelere taraf olup, takım olarak karantina yerine, pozitif çıkanın karantinaya alınması gerektiğini onaylıyoruz ve bu durumu kabul ettiğimizi kamuoyuna bildiririz.
Sayın Sertoğlu’nun imza bekleyen başlatma formülü önerisinin tarafları tarafından kabul edilmesini Arzular, hemen pazartesinden yeşil sahamıza döndürülmemizi bekliyoruz. Saygılarımızla.  
 
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