Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanlığı’na Aydan Başkurt atandı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Sosyal Hizmetler Dairesi’nde uzun yıllar daire müdürlüğü yapan müşavir Başkurt, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülecek sosyal hizmet alanı ile ilgili projelerin ve sosyal politikaların yürütülmesinden sorumlu olacak.
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