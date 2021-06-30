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Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanlığı’na Aydan Başkurt atandı

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Aydan Başkurt’un Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanlığı’na atandığı açıklandı.

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Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanlığı’na Aydan Başkurt atandı
 

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Sosyal Hizmetler Dairesi’nde uzun yıllar daire müdürlüğü yapan müşavir Başkurt, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülecek sosyal hizmet alanı ile ilgili projelerin ve sosyal politikaların yürütülmesinden sorumlu olacak.

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