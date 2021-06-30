Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanlığı’na Aydan Başkurt atandı

Aydan Başkurt’un Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanlığı’na atandığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Sosyal Hizmetler Dairesi’nde uzun yıllar daire müdürlüğü yapan müşavir Başkurt, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülecek sosyal hizmet alanı ile ilgili projelerin ve sosyal politikaların yürütülmesinden sorumlu olacak.