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Kanada'da rekor sıcak hava dalgası onlarca can aldı

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Polis yetkilileri halka, özellikle sağlık sorunları bulunan yaşlı komşularını kontrol etme çağrısı yaptı

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Kanada'da rekor sıcak hava dalgası onlarca can aldı
 

Kanada'da rekorları alt üst eden, daha önce görülmemiş yükseklikteki sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.

British Columbia eyaleti polisi, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 70 ani ölüm vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun yaşlılar olduğunu açıkladı.

Polis, ölümlerde bölgeyi kavuran sıcakların rol oynadığını söyledi.

Kanada'da Salı günü, British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.

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