Kanada'da rekor sıcak hava dalgası onlarca can aldı

Polis yetkilileri halka, özellikle sağlık sorunları bulunan yaşlı komşularını kontrol etme çağrısı yaptı

Kanada'da rekorları alt üst eden, daha önce görülmemiş yükseklikteki sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.

British Columbia eyaleti polisi, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 70 ani ölüm vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun yaşlılar olduğunu açıkladı.

Polis, ölümlerde bölgeyi kavuran sıcakların rol oynadığını söyledi.

Kanada'da Salı günü, British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi.