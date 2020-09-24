SOS'ten "Bir Tık İylik" Kampanyası

SOS Çocukköyü Derneği, “Gelin iyiliği çoğaltalım” çağrısı yaparak, yeni dijital platformu üzerinden bağışçıların kampanya oluşturarak aile bakımını kaybeden çocuklara umut olabileceklerini vurguladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Bir Tık İyilik” dijital platform ile ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, dijital platformun bağışçılara farklı bir deneyim sunarken çocuklara da umut olmak için fırsat sağladığı, risk altındaki çocuklara yardım etmek isteyenlerin https://birtikiyilik.soscocukkoyu.org/ adresine girerek oluşturacakları kampanyalar sayesinde aile bakımını kaybeden veya kaybetme riski ile karşı karşıya olan çocuklara umut olabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada online bağış seçeneği sunan sitede farklı temalarda bağış kampanyası başlatılabildiğine dikkat çekilerek, “Doğum günü kutlamalarınızı anlamlı kılabilir, özel günlerinizi çocuklara bağışlayabilir, veya arkadaşlarınıza meydan okuyarak umudu yayabilirsiniz.. Sitede ayrıca kurumsal kampanya oluşturmak isteyen kurumlara özel bir tema da oluşturulmuştur” denildi.

SOS Çocukköyü Derneği Fon Geliştirme Birimi sivil toplum kuruluşlarının topluma en kolay bağış ve destek kanallarını yaratmak gibi bir sorumluluklarının olduğunu ifade ederek yardım etmek isteyenlerin bunu nasıl gerçekleştirecekleri açıklandı.

Dört adımda kampanyayı oluşturmak için izlenmesi gereken şöyle aktarıldı:

“https://birtikiyilik.soscocukkoyu.org/ adresine girerek hesap oluşturmak,

Seçilecek kategoriye göre kendi kampanyanızı yaratarak,

Toplamak istediğiniz bağış hedefini ve kampanya sürenizi belirlemek

Kampanyanızı sosyal medya hesaplarınızdan yaymak.”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SOS Çocukköyü Derneği, oluşturulacak kampanyaları sevdiklerinize ne kadar çok yayarsanız o kadar çok umut birikecek. Biriken umutlar her çocuk için sevgi dolu bir yuva yaratacak. İyilik bir tık uzakta. Bilgi için ; [email protected] veya (0392) 225 70 17.”