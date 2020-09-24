Sıradan insanların bulduğu şahaserler

Kimi eserler uzun çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarılsa da kimileri şans eseri bulunuveriyor. İşte tesadüfen bulunan tarihi eserler ve yapılar…

Konu tarihi eserler olduğunda birçoğunun uzun çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkartıldığını biliyoruz. Hatta bu çalışmalar oldukça çetrefilli ve yorucu geçiyor. Uzmanlar, çeşitli verilere dayanarak belli alanlarda kazı çalışmaları başlatıyor ve aylarını, hatta yıllarını vererek bu eserleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kimi yapı ve eserler ise ansızın ortaya çıkıveriyor. Uzmanların ve araştırmacıların birçok tarihi ve doğal güzelliği ortaya çıkardığına şahit olduk. Peki ya bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan insanlar? Şans eseri bulunan eser ve yapıları sizler için araştırdık ve derledik. İşte tesadüfen keşfedilen birbirinden önemli tarihi eserler ve yapılar…

1. Lykeion



Aristoteles, milattan önce 335 yılında Lykeion adını verdiği bir okul kurmuştu. Bu okul zaman içerisinde kayboldu ve arkeologlar hiçbir zaman izine rastlayamadı. Ta ki bir müze inşaatı sırasında işçiler kalıntıları keşfedene kadar!

2. Xin Zhui



2011 yılında gerçekleşen bir yol çalışmasında işçiler, yerin 2 metre altında sert bir objeye rastladı. Ardından arkeologlarla iletişime geçtiler. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda Chinese Mummy olarak bilinen mükemmel korunmuş bir mumyaya ulaştılar.

3. The Venus de Milo



Gelmiş geçmiş en değerli heykellerden biri olan Venus de Milo, aslında bir Yunan adası olan Melos’ta gömülüydü. Bir köylü mermer blokları taşırken ünlü heykele ulaştı.

4. Ortaçağ Slav kabile reislerinin mezarları



Aslında bu yapı bir insan tarafından değil, bir porsuk tarafından keşfedildi. Bu mezarları 5 yıl boyunca kazan yaramaz porsuk, işin sonunda yakayı ele verdi. Uzmanlar tarihteki son pagan ritüellerinin gerçekleştirildiği bu mezarlara ulaştı.

5. Rus askeri figürü



Ünlü siyasetçi George Davis’in vefatının ardından bir akrabası, orjinal kutusunda bir Rus askeri figürü buldu. Davis, bu askeri 1934 yılında satın almış ve sonrasında unutmuştu. Daha sonra figürün 1912 yılında Peter Carl Fabergé tarafından yapıldığı anlaşıldı. Fabergé, Rus Çarı 2. Nicholas ve eşi İmparatoriçe Alexandra için takı tasarlayan bir kuyumcuydu. Bu figürlerden yalnızca 50 adet üretmişti. Davis ailesi figürü tam tamına 5.2 milyon dolara sattı.

6. Hilderik’in Hazinesi



Takvimler 27 Mayıs 1653’ü gösterdiğinde Adrien adındaki bir işçi, çalıştığı kilise inşaatında bir sürü altın buldu. Kazmaya devam ettiğinde ise bu büyük bir hazineye ulaştı. Bulduğu hazine ünlü Salian kralı 1. Hilderik’in hazinesiydi.

7. Yosemite fotoğrafları



2000 yılında Rick Norsigian, yalnızca 45 dolara yüzlerce fotoğraf plakası satın aldı. Daha sonra bu plakaların ünlü fotoğrafçı Ansel Adams’a ait olduğunu fark etti. Plakalar yaklaşık 200 milyon dolara satıldı.

8. 2 bin yıllık bataklık yağı



2016 yılında çim biçen bir adam, bataklığa gömülü 2 bin yıllık bir bataklık yağı buldu. Bu yağ o zamanlar oldukça kıymetliydi. Uzmanlar yağın hala tüketilebilir durumda olduğunu belirtti.

9. Çin Hükümdarlığı aile vazosu



İsmi açıklanmayan bir adam ve kadın ailelerinin evini temizlerken oldukça büyük bir Çin vazosu buldu. Daha sonra bu vazonun Çin Hükümdarlığı’na ait olduğu anlaşıldı. Vazo bir rekor kırarak tam tamına 85 milyon dolara satıldı.