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Sorunlu okullar için uzaktan eğitim çağrısı

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KTÖS, vaka artışının önlenmesi için sorunlu okullarda uzaktan eğitime geçilmesini istedi ve önlem alınmadığı takdirde, pandemi nedeniyle sorun yaşayan kamusal okullarda uzaktan eğitime geçeceklerini bildirdi

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Sorunlu okullar için uzaktan eğitim çağrısı
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümeti, yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi adına sorunlu okulları kısa süreli uzaktan eğitime geçirerek, vakaların artışını önlemeye ve güven ortamı yaratmaya çağırdı.
Elcil, önlem alınmadığı takdirde, “pandemi nedeniyle sorun yaşayan kamusal okullarda” uzaktan eğitime geçeceklerini bildirdi.
Okulların salgınla bilinçli mücadelesine rağmen hükümetin seçimi öncelik yaptığını, halk sağlığına önem vermediğini ve bu nedenle Covid-19 vakalarının hızla arttığını iddia eden Elcil, dün saat 13.00 itibarı ile okullardaki güncel vaka sayılarını paylaştı. Verilere göre, 38 öğretmen 200 öğrenci pozitif, 70 öğretmen 616 öğrenci temaslı, 33 sınıf ise uzaktan eğitim görüyor.
Omicron varyantının yarattığı vaka sayısı artışı yüzünden, hastaneler, doktorlar ve sağlık ekiplerinin yetersiz kaldığını öne süren Şener Elcil, “Yeterince aşılama yapılmaması bir yana, gelişmiş ülkelerde ve Güney Kıbrıs'ta 5-11 yaş grubuna yönelik aşılama yapılması önlemi öne çıkarken, bizdeki yetkililer çocuklarımızın aşılanması için kıllarını dahi kıpırdatmamaktadırlar” iddiasında bulundu.
 “Seçim uğruna sürdürülen bu kaosa dur deme zamanı gelmiştir” diyen Şener Elcil, hükümeti, yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi adına sorunlu okulları kısa süreli uzaktan eğitime geçirerek, vakaların artışını önlemeye ve güven ortamı yaratmaya çağırdı.
Elcil, önlem alınmadığı takdirde “pandemi nedeniyle sorun yaşayan kamusal okullarda” YDÜ gibi uzaktan eğitime geçeceklerini bildirdi.
 
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