Eğitim Bakanı Cavuşoğlu’ndan gençlere tavsiye





Milli Eğitim Bakanı Nazım Cavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğinize, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve KKTC’ye sahip çıkıp, kendinizi her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağınıza olan inancımız tamdır” dedi.

Bu önemli günde, geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla gelindiğinin her zaman akıllarda tutmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bugün atılacak her adımda bunları hatırlayıp, onların bıraktığı mirası korumanın, akıl ve bilim yolunda ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma hepimizin görevi olduğunu kaydetti.

Gençlere, günümüz dünyasında bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, her konuda kendilerini geliştirmekten geri kalmama tavsiyesinde bulunan Çavuşoğlu, “Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın” dedi.

Çavuşoğlu, “Toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutun. Ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin.” ifadelerini kullandı.