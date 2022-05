Selüliti Azaltmak İçin 4 Doğal Yöntem

Kadınların birçoğunun kabusu olan selülitler… Selülit nedir? Yağların deri altında düzensiz bir şekilde birikmesiyle ortaya çıkan portakal kabuğu görünümüdür. Genellikle bacak, kalça ve kollarda oluşur. Düzensiz beslenme, çok fazla yağlı, karbonhidratlı yiyecekler ve hormonal faktörler selülit oluşumuna sebeptir.









Selülit nedir?

Yağların deri altında düzensiz bir şekilde birikmesiyle ortaya çıkan portakal kabuğu görünümüdür. Genellikle bacak, kalça ve kollarda oluşur. Düzensiz beslenme, çok fazla yağlı, karbonhidratlı yiyecekler ve hormonal faktörler selülit oluşumuna sebeptir.





Peki Selülitten Kurtulmanın Yolu Var mı?



Öncelikle selülitlerden tamamen kurtulmak zor ama bir nebzede olsa azaltabilirsiniz.

Estetik merkezlerinden selülit tedavisi almak yerine doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.





Selüliti azaltmak için 4 doğal yöntemi sizler için araştırdık.

Su İçin

Su içmenin saymakla bitmeyen faydaları var. Günde en az 2 litre su içerek kötü görünen selülitlerin oluşumunu engelleyebilir ve portakal görünümü hafifletebilirsiniz. Gün boyu yeterli miktarda su tüketimiyle vücudunuzdaki ödemi atarak su toplanmasının ve sarkmaların önüne geçebilirsiniz.





At Kılı Fırçası Kullanın

At kılı fırçası peeling etkisi sayesinde ölü derilerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. At kılı fırçası kan akışını da hızlandırarak cildinizin daha sıkı ve parlak gözükmesini sağlar. At kılı fırçası kullanmanın en güzel yanı da kıl dönmesi problemlerine veda etmeniz. Veee tabikide selülit görünümü azaltmasıJ Bayılacaksınız!



At kılı fırçası satın alırken % 100 doğal at kılı olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde cildinizi tahriş edebilirsiniz.







Selülit Masajı Yapın

Soğuk press doğal yağlarla selülit masajı yapabilirsiniz. Birçok çeşit lavanta yağı, portakal yağı, jojoba yağı, biberiye yağı, limon yağı gibi yağları karıştırıp kullanabilirsiniz. Bütün yağları bir kapta karıştırın ve sorunlu bölgeye basınç uygulayarak masaj yapın. Kan akışınız hızlanacak ve bacağınızın ısındığını hissedeceksiniz.





Yürüyüş Yapın

Yürüyüş yapmak hem sağlık açısından hem de selülitleriniz için çok önemli! Her gün düzenli olarak tempolu yürüyüş yaparsanız selülitlerinizden kurtulabilirsiniz. Hadi yürüyüşe:)