Cumhurbaşkanı Tatar, dünyaya mesaj verdi: “İstediğiniz kadar bize haksızlık, baskı yapın, hiçbir zaman Rum'a yama olmayacağız”



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC devletinin statüsünün ve değerinin giderek arttığını vurgulayarak, “Doğru siyaset iki ayrı devlettir” dedi.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı, kapsamlı, sürdürülebilir ve Kıbrıs’ın gerçeklerine bağlı olarak bir anlaşma için mücadele verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hiçbir zaman Rum’a yama olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Maraş açılımının, KKTC’nin değerine değer kattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Maraş’ı açtık, geri vermeye niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri temaslarının ikinci gününde Kayseri Ticaret Odası’nda basınla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünden beridir temaslarına devam ettiğini belirterek, Kayseri’de 2 gündür muhabbetle karşılandığını aktardı.

“KKTC DEVLETİNİN STATÜSÜ VE DEĞERİ GİDEREK ARTIYOR”

Hep Türkiye sevgisiyle yaşamını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de çıkarların korunmasında Türkiye ile iş birliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

KKTC devletinin statüsünün ve değerinin giderek arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.

“KIBRIS’TA BİR ORTAKLIK DEĞİL İKİ AYRI EGEMEN EŞİT DEVLETİN İŞ BİRLİĞİ…”

Kıbrıs’ta federal temelde bir ortaklık çerçevesinde oynanan oyunu bildiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs kuruluş anlaşmalarında açık ve net ifade edilmektedir ki Türkiye ve Yunanistan’ın birlikte üye olmadıkları herhangi bir devlet topluluğuna Kıbrıs Cumhuriyeti’nin girmesi hukuki bakımdan mümkün değildir. Bunu biz muhataplarımızla konuştuğumuzda bu bir siyasi karardı bunun hukukla bir ilgisi yok… Batı dünyasının bazı temsilcileri her zaman hukukun üstünlüğünü savunuyorlar ama iş hukuka gelince ve işlerine gelmeyince bu bir siyasi karar deyip işin içinde çıkmaya çalışıyorlar.”

Şu anda savunduğu siyasetle seçimi kazandığını ve TC’nin tam desteğiyle bu siyaseti savunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, artık Kıbrıs’ta bir ortaklık değil iki ayrı egemen eşit devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğini söyledi. Tatar, uluslararası anlaşmalardan gelen hakkın ve hukukun korunması bakımından bu siyasetin doğru siyaset olduğunu vurguladı.

SORULAR

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine, Kayseri’nin ticaret ve sanayi bölgesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, eski bir Maliye Bakanı olarak, Kıbrıs’ın en avantajlı alanının turizm olduğunu söyledi. Her Türk insanının KKTC’ye turist olarak gelmesinin temennisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin yılda 2 milyon turist ağırlama potansiyelinin 10 milyona çıkmasını diledi.

“KAYSERİ İLE DİREKT UÇUŞLARIN BAŞLAMASI TURİZME OLUMLU YANSIYACAK”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri ile direkt uçuşların başlamasının turizme yansıyacağına inanç belirtti.

“Hiç kimse bizlerin arasında bağları kopartamaz, kopartmaya güçleri yetmez. Doğru siyaset daha da yakınlaşmamız” vurgusu yapan Tatar, KKTC’ye destek olunmasının önemine dikkat çekti.

KKTC’nin tanınması konusunda ne gibi çalışmalar olduğunu sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın BM’de konuşmaları olduğunu söyledi. Bu mücadeleyi yıllardır verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, esas sıkıntılarının Rumların kendilerine yaptığı haksızlık olduğunu vurguladı.

“KIBRIS CUMHURİYETİ, RUM CUMHURİYETİDİR. BİZİ ASLA TEMSİL ETMEZ”

Kıbrıs’ta iki ayrı egemen halk olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti, Rum Cumhuriyetidir. Bizi asla temsil etmez. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

BM’nin de Kıbrıslı Türklere haksızlık yapıldığını bildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına Rumlarla anlaşma şartının ortaya konduğunu kaydetti. Rumların kendi şartlarında anlaşmayı kabul ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin ortadan kaldırılması ve Rum Cumhuriyeti’ne yama olunmasının istendiğini anlattı.

“Biz hiçbir zaman 1571’den sonra Rum boyunduruğu altında yaşamadık, böyle bir şeyi düşünmeyiz” diyen Tatar, kendilerine düşen görevin KKTC’nin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Dünyaya da mesaj veren Cumhurbaşkanı Tatar, “İstediğiniz kadar bize haksızlık, baskı yapın, hiçbir zaman dayatma, empoze Rum’a yama olacak bir halk değiliz” vurgusu yaptı. Tatar, devletin güçlendirilmesi sonrasında tanınmanın geleceğini söyledi ve “Bu gerçeği dünya görmezden gelemez” şeklinde konuştu.

KKTC üniversitelerinde 144 farklı ülkeden öğrenci olduğunu anlatan Tatar, farklı ülkelerden ülkeye turist geldiğini anlattı.

“Bizim için en önemlisi KKTC’yi güçlendirmek ve halka refah dolu gelecek vermek” diyen Tatar, milli davaya sahip çıkılmasını önemini belirtti.

Türki Cumhuriyetlerle temasları da olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir” dedi. KKTC’nin Türki Cumhuriyetler tarafından sahiplenilmesinin temennileri olduğunu belirten Tatar, “Zaman içerisinde hak ettiğimiz değeri bulabileceğiz diye düşünüyorum” dedi.

BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili soru üzerine, “Bu hep böyledir. 6 ayda bir bunu uzatırlar” dedi. Zamanında EOKA’cıların Kıbrıs Türk halkına yönelik acımasız saldırıların sona ermesi için Barış Gücü’nün gönderildiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanındığını aktaran Tatar, “O günden beridir bu siyaset devam ediyor. O günden beridir hala daha anlamıyorlar ki Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs’ı bir Helen adası olarak görmektedirler” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı, kapsamlı, sürdürülebilir ve Kıbrıs’ın gerçeklerine bağlı olarak bir anlaşma için mücadele verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiçbir zaman Rum’a yama olmayacağız” şeklinde konuştu.

“DOĞRU SİYASET İKİ AYRI DEVLETTİR”

“Doğru siyaset iki ayrı devlettir” diyen Tatar, aksi durumun Kıbrıs Türk halkını felakete ve yok oluşa götüreceğini kaydetti ve “O defteri kapattık” dedi.

Kıbrıs Türk halkına dayatma yapılamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması ve askerin çekilmesini asla kabul etmeyeceklerini kaydetti.

“Kıbrıs’ta oynanan oyun bizi içten vurmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, halkın, milletvekilliği seçiminde buna gereken cevabı verdiğini söyledi.

Maraş’ın 47 yıldır kapalı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir anlaşma olursa Maraş iade edilecek diye bir algı yaratıldı” şeklinde konuştu. Maraş’ın bir kısmının açık olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, açılan Kapalı Maraş’ı şimdiden 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Bu açılımın, KKTC’nin değerine değer kattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Maraş’ı açtık, geri vermeye niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

Ercan’a karşı Maraş önerisini değerlendiren Tatar, “KKTC egemen bir devlettir. Egemen bir devletin hava meydanı vardır. Böyle bir şeye evet dememiz mümkün değil” dedi.

Uluslararası hukuka bağlı olarak Maraş’ın yavaş yavaş açılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası hukuka ters düşmeden Taşınmaz Mal Komisyonu’na Rumların başvuru yaptığını anlattı.

“İNŞALLAH 5 YIL GÖREV YAPACAK BİR HÜKÜMET MODELİ ÇIKAR”

“Durmak yok, yola devam eden” diyen Tatar, Asrın Projesi’yle Kıbrıs’a getirilen suyun önemini vurguladı ve 1974’ten sonra çok şeyler başarıldığını söyledi.

Bir soru üzerine KKTC’de yeni bir hükümet kurulacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “İnşallah 5 yıl görev yapacak bir hükümet modeli çıkar” diyerek, istikrarın önemini vurguladı.

“Ambargolar konusunda çıkış yolumuz Türkiye Cumhuriyeti’dir” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ihracatın önemli bir bölümünün Türkiye’nin limanlarından yapıldığını belirtti.

“Dünyanın bizimle derdi yok dünya önümüzü açmaya çalışıyor her bir adımda Rum Cumhuriyeti orada” diye konuşan Tatar, bugün İngiltere’de bir televizyonda yayınlanan KKTC turizmiyle ilgili bir reklama değinerek, Rumların bunun durdurulması için girişim yaptığını söyledi.