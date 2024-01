İsias davası için Adıyaman’da bulunan acılı aileler adaya döndü. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Şampiyon Meleklerimizin adaletini sağlamak için ve suçluların en ağır cezayı alması için son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Ocak’ta görüşülmeye başlayan İsias Otel davası önceki gece sona erdi ve ara kararlar açıklandı.Bir sonraki duruşmanın 26 Nisan Cuma günü saat 09.00’da yapılmasına karar veren mahkeme, usule ve yargılamanın gidişatına ilişkin 30’a yakın karar aldı.

Mahkeme, tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların da adli kontrol şartıyla aynı şekilde devamına karar verirken, duruşmalara devam zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Öte yandan mahkeme, bilirkişi raporuyla ilgili iki taraf açısından da ortaya konulan argümanlar ışığında dosyanın yeniden bilir kişi heyetine havale edilmesine karar verildi.

Alınan kararlar doğrultusunda, tutuklu bulunan sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız ve Halil Bağcı’nın tutuklu bulundukları cezaevlerinde tutuklu kalmalarına, öte yandan tutuksuz sanıklar Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un adli kontrol şartıyla yargılanmasına devam edilecek.

Şampiyonluk Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya mahkemenin ortada olan gerçekler için avukatların talepleri üzerine bazı raporlar istediğine işaret ederek, “Biz çocuklarımızı can parçalarımızı kaybettik burada, bu otelin yıkılmasıyla yanlış yapılmasıyla ve bir sürü usulsüzlükle. Kaç tane bilir kişi raporu alırlarsa alsınlar bunun kanıtlarının ortaya çıkacağını biliyoruz” dedi.

4 gün çok zor ve çok yıpratıcı bir mahkeme süreci geçirdiklerini, çok yorgun olduklarını dile getiren Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onların serbest kalacağı düşüncesi bile bizi mahvetti. Ama tutukluluk kararı verildi, doğru karardı. Adli kontrol kararları devam. Ne kadar çok bilir kişi raporu alırlarsa alsınlar, o kadar çok ispatıdır İsias’ın nasıl yapıldığı, yıkıldığı, can parçalarımızı aldığı.”

Davalarının sonuna kadar peşinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, aileler olarak sonuna kadar her davada, her duruşmada Adıyaman'da olacaklarını vurguladı.

Öte yandan İsias Otel’in 11 sanığının yargılandığı duruşmaların ilk bölümü için Adıyaman’da bulunan KKTC heyeti ülkeye döndü.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya havalimanında yaptığı değerlendirmede, “Psikolojik ve fiziksel açıdan çok zor bir 5 günlük mücadelenin ardından adamıza evimize döndük. Şampiyon Meleklerimizin adaletini sağlamak için ve suçluların en ağır cezayı alması için son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“Duruşmanın ilk gününden itibaren mahkeme salonunda her türlü yalanı dinledik, ama 11 aydır nasıl güçlüysek orda da birbirimizden ve sizlerden destek alarak ayakta kaldık” diyen Karakaya, “Bizim için tek bir gerçek vardır o da İsiasin bir katliam olduğu, orda apaçık bir cinayet işlendiği ve bizim tam 72 canımızı kaybettiğimiz gerçeğidir. Adalet yerini bulmazsa tam bir hukuk katliamı olacağını hep söyledik söylemeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Karakaya “Biz buradayız, verdiğimiz sözün arkasındayız ve mücadeleye devam edeceğiz. Gerekenin Türkiye Cumhuriyeti adaleti tarafından yapılacağını biliyoruz ve adalet sağlanana kadar da vazgeçmeyeceğiz. Şampiyonlar ölmez!” dedi.