Son dakika: Koronavirüse bir can daha

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken koronavirüs kaynaklı ölümlerde artmaya başladı. Bugün koronavirüs kaynaklı bir ölüm daha yaşandı.

Bir süreden beridir koronavirüs nedeniyle Pandemi Merkezi'nde tedavi gören ve bugün sabah saatlerinde yoğun bakım sevisine alınan Hasan Akın isimli vatandaşımız kurtarılamayarak az önce hayatını kaybetti.

Böylece KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e ulaştı.