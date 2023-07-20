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Solo Türk Girne semalarındaydı

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Solo Türk Girne semalarındaydı
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20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümü kapsamında Solo Türk Girne semalarında dün akşam üzeri gösteri yaptı.

Girne Kordonboyu’nda bir araya gelen vatandaşlar Solo Türk pilotlarının gökyüzündeki dansını ilgiyle izledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da gösteriyi izleyenler arasındaydı.
Özellikle de çocukların heyecanla takip ettiği gösteriler, Girne’nin farklı bölgelerinden de görüldü. Birçok kişi gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteriye yoğun ilgi nedeniyle Girne'de bir süre trafik sıkışıklığı yaşandı.
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