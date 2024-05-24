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Sol Gençlik, artan üniversite harçlarını eleştirdi

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Sol Gençlik, artan üniversite harçları nedeniyle gençlerin yükseköğrenime erişimde zorlandığını belirtti.

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Sol Gençlik, artan üniversite harçlarını eleştirdi
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Sol Gençlik’ten yapılan açıklamada,  Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) yeni eğitim yılı için belirlediği fiyat eleştirilirken okul harçlarının eğitimdeki fırsat eşitsizliğini büyüttüğü kaydedildi.
“Birçok gencimiz hayallerinden vazgeçip farklı alanlara yöneliyor” denilen açıklamada, öğrenci bursları ve ulaşım maliyetleri gibi alanlarda yaşananlara da değinildi.
 “Gençler eğitime erişimden ve ülkesini tanımaktan mahrum şekilde yetişiyor” denilen açıklamada, bu sorunun gelecekte daha da büyüyeceği, gençlerin göç edeceği belirtildi.
 
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