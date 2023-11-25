KKTC dün en buruk Öğretmenler Günü'nü kutladı…
Türkiye'de 6 Şubat tarihindeki depremde, Adıyaman'daki İsias Otel enkazında yaşamlarını yitiren öğretmenler hüzünle anıldı.
Türk Maarif Koleji öğretmenleri İbrahim Yakula, Ali Karasel, Pamir Konuklu ve Osman Çetintaş ile Çanakkale Ortaokulu öğretmenlerinden Havva Balcı Çavdır, meslek şehidi oldu.
Aileleri ve öğrencileri geçen sürede onları hiç unutmadı.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği de, öğretmenleri anarak, adalet sözünü yineledi.
Derneğin sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, "Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Bugün, öğrencilerinizle birlikte Öğretmenler Günü kutlamanız gerekirken, İSİAS katillerinin kurbanı oldunuz. Adalet mücadelemiz her platformda devam edecek." denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.