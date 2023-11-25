İsias'ın öğrencilerinden kopardığı beş öğretmen unutulmadı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği depremde yaşamlarını yitiren öğretmenleri anarak, "Adalet mücadelemiz her platformda devam edecek." vurgusu yaptı

KKTC dün en buruk Öğretmenler Günü'nü kutladı…

Türkiye'de 6 Şubat tarihindeki depremde, Adıyaman'daki İsias Otel enkazında yaşamlarını yitiren öğretmenler hüzünle anıldı.

Türk Maarif Koleji öğretmenleri İbrahim Yakula, Ali Karasel, Pamir Konuklu ve Osman Çetintaş ile Çanakkale Ortaokulu öğretmenlerinden Havva Balcı Çavdır, meslek şehidi oldu.

Aileleri ve öğrencileri geçen sürede onları hiç unutmadı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği de, öğretmenleri anarak, adalet sözünü yineledi.

Derneğin sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, "Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Bugün, öğrencilerinizle birlikte Öğretmenler Günü kutlamanız gerekirken, İSİAS katillerinin kurbanı oldunuz. Adalet mücadelemiz her platformda devam edecek." denildi.

