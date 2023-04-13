SİYASETE GÜVEN DİPTE

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketine göre toplumun en çok güven duyduğu kurum Polis Teşkilatı oldu. En az güven duyulan kurumlar ise siyasi partiler, medya ve sendikalar

Siyasi Partiler Medya Sendikalar

Polis Yargı Finansal kurumlar’dır.

Medya Hükümet ve Sendikalar Ombudsman’dır.

Güven Puanı

(Eylül 2020) Güven puanı

(Haziran 2022) Eylül 2022

0-5 Aralık 2022

0-5 Mart 2023 Cumhurbaşkanlığı 3,17 1.93 1.85 2,14 2.25 Hükümet 2,50 1.61 1.82 2,02 2.17 Meclis 2,46 1.85 1.89 1,97 2.16 Siyasi partiler 2,11 1.84 1.97 1,95 1.87 Polis 3,31 2.89 2.79 3,17 3.31 Yargı 3,36 2.98 2.62 3,04 3.02 Finansal kurumlar 2,54 2.15 2.34 2.63 2.44 Medya 2,88 2,35 1.97 2.18 1.97 Ombudsman 3,98 2,50 2.10 2.34 2.16 Sendikalar 3,70 2,34 2.05 2.29 2.11

Memnuniyet Puanı

(Eylül 2020) Memnuniyet Puanı

(Haziran 2022) Eylül 2022

0-5 Aralık 2022

0-5 Mart 2023 Cumhurbaşkanlığı 3,10 1,92 1.86 2,18 2.15 Hükümet 2,46 1,68 1.82 2,07 2.06 Meclis 2,47 1,89 1.92 2,15 2.09 Polis 3,11 2,82 2.72 3,10 3.10 Yargı 3,20 2,92 2.62 2,94 2.90 Finansal kurumlar 2,37 2,22 2.31 2,59 2.27 Medya 2,75 2,35 1.97 2,15 1.92 Ombudsman 3,86 2,50 2.07 2,22 2.07 Sendikalar 3,62 2,32 2.05 2,26 2.06

UBP CTP DP YDP HP TDP Sözünü Tutma 2.83 2.78 1.95 1.74 1.69 1.84 Etkin Olma/Sonuç alma 2.79 2.82 1.92 1.68 1.61 1.83 Sorun çözebilme 2.77 2.94 1.84 1.59 1.58 1.79 Adil Olma 2.81 2.88 1.82 1.62 1.54 1.74 Dürüstlük 2.75 2.92 1.77 1.60 1.54 1.84 Liderlik 2.73 3 1.7 1.44 1.41 1.81 Şeffaflık 2.81 2.91 1.77 1.49 1.43 1.76 İyi Niyet 2.88 2.93 1.76 1.49 1.46 1.70 Kapasite 2.82 2.86 1.76 1.41 1.40 1.65 Kıbrıs Sorunu konusunda görüşleri 1.81 2.21 1.33 1.15 1.07 1.30 İdeolojk duruş 2.37 2.48 1.57 1.32 1.17 1.42 ORTALAMA 2.67 2.79 1.74 1.5 1.45 1.70

Ülke yönetimi tüm başlıklarda 10 üzerinden 5’in altında puan aldı

PUAN (0-10) İnsan Hakları Demokrasinin İşleyişi Gelir dağılımında adalet Ayrımcılığa uğramadan yaşama Kanun önünde herkesin eşit olması Bizleri yönetenlerin hesap verebilirliği Devlet yönetiminde alınan kararların şeffaf olması Barış ve huzur ortamı Düşünce ve İfade özgürlüğü Sağlık Çevre koruma Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı

Sağlık Eğitim Çevre koruma Bizi yönetenlerin hesap verebilirliği, ve Gelir dağılımında adalet olmuştur.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2023’e ilişkin anket sonuçlarının üçüncü bölümü açıklandı.Merkez tarafından 500 kişi ile telefon anketi şeklinde, her 3 ayda bir gerçekleştirilen çalışmaya göre toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla polis, yargı ve finansal kurumlar oldu.En az güven duyulan kurumlar ise siyasi partiler, medya ve sendikalar oldu.Medya ve sendikalar bu dönemde ciddi bir güven ve memnuniyet kaybı yaşadı ve sıralamada gerilere düştü.Ankete göre Cumhurbaşkanlığından memnuniyet 5 üzerinden 2.25 olurken, hükümetten memnuniyet 5 üzerinden 2.06 oldu.En çok güven duyulan kurumların hukukla ilgili kurumlar olduğu, en az güven duyulan kurumların ise siyasi olduğu görülüyor.Bu çalışmada katılımcılardan ayrıca 6 siyasi partiye belirli başlıklarda 10 üzerinden puan vermeleri istendi. Bu partilerin aldığı puanlar aşağıdaki gibidir.KKTC, tüm başlıklarda sınıfta kaldıGöç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketinde Kuzey Kıbrıs Demokrasi ve İyi Yönetim Barometresi, demokrasilerde olması beklenen ve dünyada kullanılan birçok demokrasi endeksinde bulunan başlıklar dikkate alınarak düzenlendiAnket, katılanlardan her başlıkta KKTC’ye 10 üzerinden puan vermeleri istenerek oluşturuldu.Kuzey Kıbrıs Demokrasi ve İyi Yönetim Barometresi aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır ve ankete katılanların verdikleri puanlar da aşağıda verilmektedir.Demokrasi ve İyi Yönetim Barometresi ülkede yeni bir siyaset oluşturmada bir ışık tutması düşünülerek oluşturulmuştur. İlk dikkat çeken sonuç, ülke yönetiminin tüm başlıklarda 5’in altında puan almış olduğudur.Bu barometreye göre en düşük puan alan başlıklar sırasıyla: