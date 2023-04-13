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SİYASETE GÜVEN DİPTE

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Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketine göre toplumun en çok güven duyduğu kurum Polis Teşkilatı oldu. En az güven duyulan kurumlar ise siyasi partiler, medya ve sendikalar

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SİYASETE GÜVEN DİPTE
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Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2023’e ilişkin anket sonuçlarının üçüncü bölümü açıklandı.
Merkez tarafından 500 kişi ile telefon anketi şeklinde, her 3 ayda bir gerçekleştirilen çalışmaya göre toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla polis, yargı ve finansal kurumlar oldu.
En az güven duyulan kurumlar ise siyasi partiler, medya ve sendikalar oldu.
Medya ve sendikalar bu dönemde ciddi bir güven ve memnuniyet kaybı yaşadı ve sıralamada gerilere düştü. 
Ankete göre Cumhurbaşkanlığından memnuniyet 5 üzerinden 2.25 olurken, hükümetten memnuniyet 5 üzerinden 2.06 oldu.

Anket sonuçları şöyle:

Kurumlara Güven:
Toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla polis, yargı ve finansal kurumlar’dır.
En az güven duyulan kurumlar ise bu dönemde değişti:
  1. Siyasi Partiler
  2. Medya
  3. Sendikalar
 
En çok memnun olunan kurumlar sırasıyla:
  1. Polis
  2. Yargı
  3. Finansal kurumlar’dır. 
 
 
En az memnun olunan kurumlar sırasıyla:
  1. Medya
  2. Hükümet ve Sendikalar
  3. Ombudsman’dır.
 
 
 
En çok güven duyulan kurumların hukukla ilgili kurumlar olduğu, en az güven duyulan kurumların ise siyasi olduğu görülüyor.
 
  Güven Puanı
(Eylül 2020)		 Güven puanı
(Haziran 2022)		 Eylül 2022
0-5		 Aralık 2022
0-5		 Mart 2023
Cumhurbaşkanlığı 3,17 1.93 1.85 2,14 2.25
Hükümet 2,50 1.61 1.82 2,02 2.17
Meclis 2,46 1.85 1.89 1,97 2.16
Siyasi partiler 2,11 1.84 1.97 1,95 1.87
Polis 3,31 2.89 2.79 3,17 3.31
Yargı 3,36 2.98 2.62 3,04 3.02
Finansal kurumlar 2,54 2.15 2.34 2.63 2.44
Medya 2,88 2,35 1.97 2.18 1.97
Ombudsman 3,98 2,50 2.10 2.34 2.16
Sendikalar 3,70 2,34 2.05 2.29 2.11
 
 
KURUMLARDAN MEMNUNİYET
  Memnuniyet Puanı
(Eylül 2020) 		Memnuniyet Puanı
(Haziran 2022)		 Eylül 2022
0-5		 Aralık 2022
0-5		 Mart 2023
Cumhurbaşkanlığı 3,10 1,92 1.86 2,18 2.15
Hükümet 2,46 1,68 1.82 2,07 2.06
Meclis 2,47 1,89 1.92 2,15 2.09
Polis 3,11 2,82 2.72 3,10 3.10
Yargı 3,20 2,92 2.62 2,94 2.90
Finansal kurumlar 2,37 2,22 2.31 2,59 2.27
Medya 2,75 2,35 1.97 2,15 1.92
Ombudsman 3,86 2,50 2.07 2,22 2.07
Sendikalar 3,62 2,32 2.05 2,26 2.06
 
 
Siyasi Partiler
Bu çalışmada katılımcılardan ayrıca 6 siyasi partiye belirli başlıklarda 10 üzerinden puan vermeleri istendi. Bu partilerin aldığı puanlar aşağıdaki gibidir.  
  UBP CTP DP YDP HP TDP
Sözünü Tutma 2.83 2.78 1.95 1.74 1.69 1.84
Etkin Olma/Sonuç alma 2.79 2.82 1.92 1.68 1.61 1.83
Sorun çözebilme 2.77 2.94 1.84 1.59 1.58 1.79
Adil Olma 2.81 2.88 1.82 1.62 1.54 1.74
Dürüstlük 2.75 2.92 1.77 1.60 1.54 1.84
Liderlik 2.73 3 1.7 1.44 1.41 1.81
Şeffaflık 2.81 2.91 1.77 1.49 1.43 1.76
İyi Niyet 2.88 2.93 1.76 1.49 1.46 1.70
Kapasite 2.82 2.86 1.76 1.41 1.40 1.65
Kıbrıs Sorunu konusunda görüşleri 1.81 2.21 1.33 1.15 1.07 1.30
İdeolojk duruş 2.37 2.48 1.57 1.32 1.17 1.42
ORTALAMA 2.67 2.79 1.74 1.5 1.45 1.70
 
 
Ülke yönetimi tüm başlıklarda 10 üzerinden 5’in altında puan aldı
KKTC, tüm başlıklarda sınıfta kaldı
 
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketinde Kuzey Kıbrıs Demokrasi ve İyi Yönetim Barometresi, demokrasilerde olması beklenen ve dünyada kullanılan birçok demokrasi endeksinde bulunan başlıklar dikkate alınarak düzenlendi
Anket, katılanlardan her başlıkta KKTC’ye 10 üzerinden puan vermeleri istenerek oluşturuldu.
Kuzey Kıbrıs Demokrasi ve İyi Yönetim Barometresi aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır ve ankete katılanların verdikleri puanlar da aşağıda verilmektedir. 
  PUAN (0-10)
İnsan Hakları
Demokrasinin İşleyişi
Gelir dağılımında adalet
Ayrımcılığa uğramadan yaşama
Kanun önünde herkesin eşit olması
Bizleri yönetenlerin hesap verebilirliği
Devlet yönetiminde alınan kararların şeffaf olması
Barış ve huzur ortamı
Düşünce ve İfade özgürlüğü
Sağlık
Çevre koruma
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı
 
Demokrasi ve İyi Yönetim Barometresi ülkede yeni bir siyaset oluşturmada bir ışık tutması düşünülerek oluşturulmuştur.  İlk dikkat çeken sonuç, ülke yönetiminin tüm başlıklarda 5’in altında puan almış olduğudur. 
Bu barometreye göre en düşük puan alan başlıklar sırasıyla:
  1. Sağlık
  2. Eğitim
  3. Çevre koruma
  4. Bizi yönetenlerin hesap verebilirliği, ve
  5. Gelir dağılımında adalet olmuştur. 
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