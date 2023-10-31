Sivil Savunma Teşkilatı ve Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi ortak tatbikat yaptı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Halk Örgütü ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi AFAD ekibi bugün Değirmenlik Lisesi’nde ortak bir tatbikat düzenlendi.



Belediye’den yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar ve AFAD Ekibi Amiri ve Sivil Savunma Bölge Amiri İrfan Ünveren hazır bulundu.

Plan tatbikatında senaryo gereği; KKTC’de meydana gelen deprem sonrası Değirmenlik Lisesi öğrencileri sınıflardan ve okuldan tahliye edildi. Tatbikatta daha sonra iki yangın söndürme çalışması ve bir de trafik kazasından yaralıların kurtarılması çalışmaları yapıldı.