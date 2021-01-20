Sivil Savunma Teşkilatı arama kurtarma eğitimleri aralıksız sürüyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü personeli tarafından, Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü personeline yönelik verilen, Kapsamlı Afet Acil Durum Müdahale Eğitimi ve Yangınlara Müdahale eğitimlerine devam ediliyor.

