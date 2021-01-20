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Sivil Savunma Teşkilatı arama kurtarma eğitimleri aralıksız sürüyor

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Sivil Savunma Teşkilatı arama kurtarma eğitimleri aralıksız sürüyor
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü personeli tarafından, Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü personeline yönelik verilen, Kapsamlı Afet Acil Durum Müdahale Eğitimi ve Yangınlara Müdahale eğitimlerine devam ediliyor.
 
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