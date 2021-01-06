Hemşireler sizin oyuncağınız olmayacak

Temaslı olarak karantinada bulunan Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karara tepki gösterdi



Temaslı olarak karantinada bulunan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önceki gün aldığı karara tepki gösterdi.

Özgöçmen’in açıklaması şöyle:

“Bu karantinadan çıkayım açık ve net söylüyorum yapılan adaletsiz uygulamalarınıza ve kişilere tanıdığınız imtiyazlarınızın her birine cevabım olacaktır sn. bakan

Bu dönemde millet deve kuşu misali başını toprağa Gömse bile ben artık Susmayacağım.

Hiç kusura bakmayın benim veya bir meslektaşımın kaderi ne sizin nede bir başkasının elinde değildir

İşinize geldiği gibi hareket ediyor ve ayrıcalık Tanıyorsanız bende kendi mesleki Birliğim ve Üyelerimiz için bir takım kararları yönetim kurulumda alır ve yolumuza bakarız.

Bu saatten sonra İster mahkemeye gidin ister kadıya. Artık hemşirelik camiası sizin oyuncağınız olmayacaktır.

Sağlık çalışanlarının sanki aylardır sosyal hayatı varmış gibi utanmadan birde kararlar alırsınız.

Yazık vallahi çok yazık sizlere.

Bu şekilde duyuru yapmak nedir karar almak nedir Allah aşkına

Dönüp bir bakın siyasilere, memlekette gezmedik yer çalmadık kapı koymadılar dönüp bir bakın kumarhanelere. İsterseniz daha sayayım size.

Sağlık çalışanlarımıza güvenimiz tam deyip methiyeler dizip sonra hakaret edercesine aldığınız karara bakın. Bu karar sizin bile kendinize saygınızın olmadığını gösterir. Biraz saygı diyorum biraz saygı

Zaten her akşam disko, bar, eğlence mekânlarında ve kumarhaneler de partiden partiye koşuyoruz.

Evet gittiğimiz mekanlar var mekânlarımızı soracak olursanız.

Mekânlarımız 24 saat açıktır.

1- Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi servisleri ve karantina merkezleri

2- Gazimağusa devlet hastanesi

3- Yeşilyurt Cengiz Topel hastanesi

4- Girne Akçiçek devlet hastanesi

5- İskele sağlık merkezi ve tüm sağlık ocakları

Dalgamı geçersiniz bizim ile,

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararların

17. maddesine göre risk grubunda bulunan ve hizmetlerine elzem ihtiyaç duyulan sağlık çalışanları ve polis mensuplarının sosyal yaşamlarında toplu faaliyetlere katılmaması ve maske, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına azami dikkat etmeleri hayati önem arz etmektedir denildi.”

