Şimdi harekete geçmezsek, yarın çok geç olacak.

İş insanı Esin Esmen, krizin kötü yönetildiğini belirterek “Hükümet diye bir şey yok. 2 senedir hizmet değil sadece koltuk kavgası ve ego savaşları ile toplumu bölmekten başka bir şey yapmadılar” dedi



Esmen Group Direktörü iş insanı Esin Esmen hükümete eleştirilerde bulunarak krizin kötü yönetildiğini belirterek “Özel sektör- memur kavgasını körükleyen siyasi yapının oyununa gelmemeliyiz, Her sektörden yatırımcılar, işverenler, işçiler bir araya gelmeliyiz” ifadelerini kullandı

Esmen’in açıklaması şöyle:

Tarih Sizi Unutmayacak

Dünya pandemi ile savaş veriyor ama gerçek devletler hem sağlıkta hem de ekonomik anlamda halkına siper olmayı başardı.

Bizde hükümet diye bir şey yok.

Tam 2 senedir ülke vekilleri hizmet değil sadece koltuk kavgası ve ego savaşları ile toplumu bölmekten başka bir şey yapmadılar, bir adım ilerleme sağlayamadılar.

Özel sektör acınacak duruma düştü.

Bunu savunacak bu hak arayışına ortak olacak kurumlar nerde?

Ticaret Odası

Sanayi Odası

Restorancılar Birliği

Turizmciler

Casinocular

Üniversiteler.

Sorarım sizlere:

Hak arayışınız nerde? Bir araya gelerek, ortak bir akılla, kötü siyasi yapıya ders verecek hangi adımı atabildik?

Özel sektör çalışanları, iş veren kan ağlıyor.

Siz neredesiniz?

Bir birlik olamadınız.

Hükümetin yalanlarını yediniz ve sizleri böldüler.

Bunu göremediniz.

Ülkede turizm yatırımcısı, her yıldızdan otelci ve casino işletmecisi olmak suç haline geldi.

Yatırımcı olmak suç.

İşveren olmak suç.

Herkes hırsız.

Herkes soyguncu.

Siyasetin bu algıyı körüklemesine sektör temsilcileri seyirci kaldı.

Sektörleri koruyamadınız.

Küçük yatırımcı olmak da suç haline geldi.

Her işletme, bir ailenin can damarı ama…

Meyhaneci, restorancı olmak da suç.

Kendinize gelin!!!

Bu ülkede üreten ve değer katan her sektör bizim için bir değerdir.

Sektörleri ayakta tutan her yatırımcı, her emekçi inanılmaz bir değerdir.

İnsanlar kolay yetişmiyor.

Her sektörden yatırımcılar, işverenler, işçiler bir araya gelmeliyiz.

Cılız değil, güçlü ses vermeliyiz.

Özel sektör- memur kavgasını körükleyen siyasi yapının oyununa gelmemeliyiz.

Yazık gerçekten.

HEPİMİZE YAZIK.

Şimdi harekete geçmezsek, yarın çok geç olacak.

Kapanan her işletme, önce onlarca, sonra yüzlerce, toplamda binlerce işsiz insan ve batmış iş insanı anlamına gelecek.

Ya şimdi, ya hiçbir zaman.

Siyasetin bizi hapsettiği, hem sağlığı hem ekonomi kötü yönettiği bu ortamda, toplumun tüm kesimleri ortak ses vermek zorundadır. Toplumsal seferberliğe en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, toplumsal ayrışmayı körükleyenlere, sektör sektör bizi birbirimize düşürenlere daha fazla saygı göstermenin, ülkeyi kötü yönetmelerine izin vermenin anlamı yoktur.