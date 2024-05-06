Sibel Tatar, “24. Geleneksel Eko Gün” etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen “24. Geleneksel Eko Gün” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, festivalin açılışına katılan Sibel Tatar, stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.Sibel Tatar ayrıca, ilki Akçay’da başlatılan ikinci etabı Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi bünyesinde Mehmetçik’e bağlı Pamuklu köyünde hayata geçirilen festival alanındaki “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi standını da gezdi.“İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi kapsamında yetiştirilen ipek böceklerinden elde edilecek koza, ipeğe dönüştürüldükten sonra yapılacak ürünler “Kozada” markası adı altında satışa sunulacak.