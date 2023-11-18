“Sevinçten ağlama noktasına geldik”

Kilis’ten 9 Kıbrıs gazisi, 49 yıl sonra uğruna savaştıkları toprakları ziyaret etti

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kilisli gaziler, bu kentte noter olarak görev yapan aslen Gönyelili olan Özgen Okur’un ön ayak olması ve Musabeyli Kaymakamı Musa Özbilgin’in girişimleriyle 49 yıl sonra KKTC’yi ziyaret ettiler.

KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarında 15 Kasım’da Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreninde gururla yürüyerek, Barış Harekatı günlerini tekrar yaşayan gaziler, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitliklerini ziyaretlerde ise gözyaşlarını tutamadılar.

Kilisli gaziler önceki gün de Kaymakam Musa Özbilgin ve Özgen Okur ile birlikte kapalı Maraş’ı ziyaret ederek, Türk Ajansı Kıbrıs muhabiri ile anılarını paylaştılar.

Kıbrıs Barış Harekatında Alay Komutanı şoförü olarak Mağusa ve Maraş’ı alan birlikte görev yapan Fevzi Demir, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra ilk kez geldiği Kıbrıs’ı çok değişmiş ve gelişmiş olarak görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Ne hissettiniz?” sorusuna “Dünyaları hissettim” diye cevap verdi.

Gazi Fevzi Demir, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitlikleri ziyaretlerini anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, “Bu katliamı ilk görenlerdendik, Alay Komutanı ile birlikte ilk fatiha okuyanlardandık. Biz gittiğimizde toprağın altındaydılar” dedi.

Mağusa’yı kendi bölüklerinin teslim aldığını anlatan Demir, Mağusalı birkaç kişinin bölük komutanına gelip “Komutanım ne yap et Mağusayı bugün al yoksa 1400 Mağusalı öldürülecek ” dediğini Bölük Komutanının yukarıdan emir beklemeden harekete geçtiğini, Suriçi’ne girişte birbirlerini Rum zanneden Mücahit ve Mehmetçik’in bir süre birbirine savaş açtığını, taraflardan birinin Türk bayrağını çekmesiyle olayın anlaşıldığını, Mücahit ve Mehmetçik’in birbirlerine sarıldıklarını, mevzilerde birlikte sabahladıklarını anlattı.

“Sabah olduğunda koyun kuzuya karışmış gibi, Mücahit öyle, Türk askeri öyle omuz omuza ” diyen Gazi, tanklarla Maraş’ı aldıklarında ateşkes emri geldiğini, tam bu arada çizilen Yeşil Hat’ta kalan tanka el konulduğunu ve kendilerine verilmediğini belirterek “ Yeşil Hat’ın ortasında kaldı diye bize gündüz vermedikleri tankımızı gece kaçırdık” dedi.

MEHMET EMİN BOZKURT

Diğer bir gazi Mehmet Emin Bozkurt duygularını, “İçimiz dolu, sevinçten ağlama noktasına geldik, gururluyuz. Bu lezzeti tattık” dedi

Bozkurt savaş günleriyle ilgili olarak da, “Yanımızda şehidimiz oldu, Mağusa’yı biz aldık. Ben Lefkoşa’dan Mağusa’ya kadar savaştım. Mağusa Suriçi’nde halkla buluştuğumuzda çok büyük sevinç yaşandı. Bize çok hürmet ettiler. Bu ziyarette o günleri tekrar yaşadık. Resmigeçitte o çocukların bize selam vermesi bizi çok duygulandırdı” dedi.

ÖZBİLGİN

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Kilis ili Musabeyli ilçesi Kaymakamı Musa Özbilgin İstanbul’da avukatlık yaparken noter sınavını kazanarak Musabeyli ilçesine atanan aslan Kıbrıslı olan Özgen Okur’un bir gün lokantada yemek yerken Kıbrıs gazilerinden biriyle karşılaştığını belirterek, “Noter Hanım gaziyi görünce çok duygulanıyor ve sarılıyorlar. Sonra bana geldiler gazilerimizi Kıbrıs’a götürme durumu olur mu diye. Bu süreçte Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ve Türkiye Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun destekleriyle 14 Kasım’da KKTC’ye geldik” dedi.

Özbilgin gazilerin, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçitte gazi kıyafetleriyle selamlama yaptıklarını belirterek, “Aslında bir mülki idare amiri olarak da ben ne yaptığımı o zaman anladım. Duygusal anlamda çok etkilendik. Onlar da duygu selini yaşadılar. Gözlerinden yaş akanlar oldu. Biz de çok mutluyuz onlarda çok mutlu.” dedi.

