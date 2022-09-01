Sendikalardan hükümete Pazartesi'ne kadar süre

DEV-İŞ ve BES, belediyelerin yerel gelirlerden alması gereken payın maliye bütçesine aktarılmasını masaya yatırdı. Sendikalar, hükümetten Pazartesi gününe kadar randevu istedi, aksi takdirde büyük eyleme geçeceklerini bildirdi







Belediyeler, yerel gelirlerden alması gereken devlet katkı payının bütçelerine aktarılmamasını masaya yatırdı.

Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından belediyelerde örgütlü 3 sendika; DEV-İŞ, BES, Mağusa Türk Genel-İŞ, dün 28 belediyeye toplantı çağrısı yaptı, görüşmeye 12 belediye başkanı katıldı.

BES Başkanı Yalınkaya, Başbakan Ünal Üstel’e Pazartesi günü mesai bitimine kadar sendikalara randevu vermesi için çağrı yaptı, adım atılmaması halinde eyleme gideceklerini açıkladı.

“Sonuç odaklı masaya oturulmasını talep ediyoruz, aksi takdirde büyük eyleme geçeceğiz” diyen Yalınkaya, dünkü toplantıya katılmayan Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı da eleştirdi, “Kapalı kapılar ardında hükümeti ile hangi pazarlıktadır, bu da tartışılır” değerlendirmesini yaptı.

Pazartesi akşamı eylem şekillerini açıklayacaklarını duyuran Yalınkaya, “Açıkladığımız eylemlere katılmayan belediye başkanlarını da kamuoyu nezdinde ifade edeceğiz” dedi.

Öngörülen bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında ciddi fark olduğunu ifade eden Yalınkaya, aradaki farkların belediyelere yatırılması gerekirken, yıllardır hükümetler tarafından gasp edildiğini belirtti.

Yalınkaya, bu tespit sonrasında Temmuz ayında Ünal Üstel ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ardından Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını, somut adım atılarak, karar üretilemediğini belirtti.

“ÖZÇINAR NEREDE?”

Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın toplantıya katılmamasını eleştiren Yalınkaya, "Kapalı kapılar ardında hükümeti ile hangi pazarlıktadır, bu da tartışılır” değerlendirmesini yaptı.

Yalınkaya, toplantıya 12 belediye başkanının katıldığını, bazı belediye başkanlarının ise mazeret bildirerek gelemediğini ifade etti.

“Belediyeler Birliği çatısı altında bir araya gelemeyen belediye başkanları, bizim çağrımızla, yüzde 50’in üzerinde bir çağrıyla bugün dahil bu sorunun ciddi sorun olduğunu dile getirdi” diyen Yalınkaya, özetle şöyle devam etti: Hayat pahalılığının yüzde 53.73 yansıması ile belediye bütçelerini darmadağın ettiği bir gerçektir. Önümüzdeki Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başbakan bize randevu vermemesi halinde, yine çağrı yapacağız. Pazartesi akşamı eylemimizin şeklini açıklayacağız. Sonuç odaklı masaya oturulmasını talep ediyoruz, aksi takdirde büyük eyleme geçeceğiz. Yaşanan olumsuzluklar, belediyelerin birleştirilmesindeki olumsuzluklar, gerekse Belediyeler Yasası’nın bir türlü hayata geçmemesinin nedeni Belediyeler Birliği başkanıdır. Açıkladığımız eylemlere katılmayan belediye başkanlarını da kamuoyu nezdinde ifşa edeceğiz."

