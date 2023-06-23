Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra gözlerini açan 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın ardından annesi yaptığı paylaşımla duygulandırdı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve “beyin kanaması ve iç kanama” teşhisiyle yoğun bakıma alınan 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın 19 Haziran’da gözlerini açtığı ve durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Mustafa Özdoğan’ın annesi, oğlunun durumunun iyi gitmesinin ardından sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Anne Zehra Özdoğan’ın paylaşımı şöyle:

“Günler güzel haberlerle geliyor

Günüm daha güzel ayıyor

Sen uyandın ben nefes aldım

Az kaldı ömrümmmm az kaldı

Şükürler olsun

Rabbim binlerce kez şükürler olsun

Bizimle birlikte tek yürek olup dua eden herkese binlerce kez teşekkür ederim Ya Allah Ya Muhammed Ya Şafi”

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Mustafa Özdoğan, 5 Haziran gününün ilk saatlerinde, alkollü şekilde direksiyon başına geçen Berk Sicimoğlu’nun kullandığı araçta yolcu olarak bulunuyordu. Sicimoğlu, Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarpmış, ardından da takla atarak yol dışında tekerlekleri üzerinde durmuştu.

Kaza sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralanmıştı.

