Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve “beyin kanaması ve iç kanama” teşhisiyle yoğun bakıma alınan 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan’ın 19 Haziran’da gözlerini açtığı ve durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Mustafa Özdoğan’ın annesi, oğlunun durumunun iyi gitmesinin ardından sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Anne Zehra Özdoğan’ın paylaşımı şöyle:
“Günler güzel haberlerle geliyor
Günüm daha güzel ayıyor
Sen uyandın ben nefes aldım
Az kaldı ömrümmmm az kaldı
Şükürler olsun
Rabbim binlerce kez şükürler olsun
Bizimle birlikte tek yürek olup dua eden herkese binlerce kez teşekkür ederim Ya Allah Ya Muhammed Ya Şafi”
KAZA NASIL OLMUŞTU?
Mustafa Özdoğan, 5 Haziran gününün ilk saatlerinde, alkollü şekilde direksiyon başına geçen Berk Sicimoğlu’nun kullandığı araçta yolcu olarak bulunuyordu. Sicimoğlu, Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarpmış, ardından da takla atarak yol dışında tekerlekleri üzerinde durmuştu.
Kaza sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralanmıştı.
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