banner913
banner932
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
6 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
20 0
 
Tam gün eğitimden memnun olan yok
Tam gün eğitimden memnun olan yok
21 0
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
54 0
BTM 1. Lig’de kritik viraj
BTM 1. Lig’de kritik viraj
67 0
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
66 0
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
19 0
banner1012

“Selin’imiz sizlere ışık olsun”

Şampiyon Melekler’den Selin Karakaya anısına satranç turnuvasına yapıldı. Turnuvaya katılan yarışmacılara seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Selin’imiz sizlere ışık olsun” ifadelerini kullandı

banner974
“Selin’imiz sizlere ışık olsun”
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde Adıyaman’daki İsias Otel’de enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Selin Karakaya anısına düzenlenen satranç turnuvasına katıldı.
Tatar turnuvada yaptığı konuşmada, satrançta birçok başarıları bulunan ancak depremde yaşamını yitiren Selin Karakaya’nın anısına düzenlenen turnuvanın anlamına dikkat çekti.
Adıyaman’da devam eden İsias Davası nedeniyle Kıbrıs Türkü’nün tek yürek olduğunu anlatan Tatar, ortak davanın takipçisi olmaya devam edileceğini söyledi.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı, Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Karakaya’yı, gösterdiği inanç ve azimden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Karakaya’nın tüm acılarına rağmen yürüttüğü çalışmaların Kıbrıs Türk kadınına örnek olmaya devam edeceğini kaydetti.
Turnuvaya katılan yarışmacılara seslenen Tatar, “Selin’imiz sizlere ışık olsun. Başarıları aklınızda olsun. İsmi hep yaşayacaktır. Satranç, bir spor yanında zeka oyunudur. Satrançta olduğu gibi yaşamda da hamleleri yaparken, oyunu kurallarına göre oynamak ve dürüst olmak gerekir” ifadelerini kullandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.