Şampiyon Melekler’den Selin Karakaya anısına satranç turnuvasına yapıldı. Turnuvaya katılan yarışmacılara seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Selin’imiz sizlere ışık olsun” ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde Adıyaman’daki İsias Otel’de enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Selin Karakaya anısına düzenlenen satranç turnuvasına katıldı.

Tatar turnuvada yaptığı konuşmada, satrançta birçok başarıları bulunan ancak depremde yaşamını yitiren Selin Karakaya’nın anısına düzenlenen turnuvanın anlamına dikkat çekti.

Adıyaman’da devam eden İsias Davası nedeniyle Kıbrıs Türkü’nün tek yürek olduğunu anlatan Tatar, ortak davanın takipçisi olmaya devam edileceğini söyledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı, Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Karakaya’yı, gösterdiği inanç ve azimden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Karakaya’nın tüm acılarına rağmen yürüttüğü çalışmaların Kıbrıs Türk kadınına örnek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Turnuvaya katılan yarışmacılara seslenen Tatar, “Selin’imiz sizlere ışık olsun. Başarıları aklınızda olsun. İsmi hep yaşayacaktır. Satranç, bir spor yanında zeka oyunudur. Satrançta olduğu gibi yaşamda da hamleleri yaparken, oyunu kurallarına göre oynamak ve dürüst olmak gerekir” ifadelerini kullandı.

