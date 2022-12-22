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“Şehitlerimizi defnedebileceğimiz mezarlığımız bile yoktu”

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21-25 Aralık 1963’te şehit düşenler, AKM’de törenle anıldı. Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Rum saldırılarında 103 köyün boşaltıldığını, 30 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını anlattı

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“Şehitlerimizi defnedebileceğimiz mezarlığımız bile yoktu”
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 21-25 Aralık 1963’te şehit düşenler Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle anıldı.
Törende konuşan Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkının 21 Aralık 1963’te görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını, şehitler verdiğini; katliamlara, esarete ve göçe tanık olduğunu söyledi.
Rum saldırılarında 103 köyün boşaltıldığını, 30 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Celal Bayar, o günlerin çok zor olduğunu anlatarak, “Hiçbir şeyimiz yoktu. Şehitlerimizi defnedebileceğimiz mezarlığımız bile yoktu” şeklinde konuştu.
Kıbrıs sorunun Rumların iddia ettiği gibi 1974’te başlamadığını da kaydeden Celal Bayar, “Kıbrıs Türkleri bir devletten ayrılarak yeni bir devlet ilan eden ayrılıkçı bir halk değil. Kıbrıslı Türkler, kurucu oldukları devletten zorla, silah zoruyla ve katliamla dışlandı. Kıbrıs’ta parçalanan ve birleştirilecek bir ulus yoktur. Türkler Kuzey’de, Rumlar Güney’de iki ayrı idare ve devlet vardır” dedi.
Emperyalist güçlerin hala çözümden söz ettiğini ancak bunun mümkün olmadığını kaydeden Bayar, “Bugün 40 yaşında ulaşmış canla ve kanla kurduğumuz bir devletimiz vardır. Gerçek olan budur. Bunca zamandır BM’nin ve dünyanın KKTC’yi tanımaması ve Rum Yönetimini de Kıbrıs Cumhuriyeti unvanı ile tanıması Kıbrıs Türk halkına yapılan en büyük haksızlıktır” şeklinde konuştu.
1963’ün geride kaldığını ifade eden Bayar, “Bugün bir devletimiz vardır, devletimizi ve eşit egemenliğimiz kabul edilmeden kalıcı bir çözüm olamaz. Kıbrıs’ta Türk varlığı Anavatanımızın desteği olmadan var olamaz. KKTC olmadan ne özgür olabiliriz ne de egemenliğimizi sürdürebiliriz” dedi.
 
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