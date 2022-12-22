“Özgür bir ülkede yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz”

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında İskele'de de tören düzenlendi.
İskele’de, Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başladı. Törende saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı tören dua okunmasıyla son buldu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan GKK’dan Piyade Üsteğmen Mesut Ardıç, tarihten notlar aktardı, şehitleri rahmet ve minnetle andı. Bugün özgür bir ülkede yaşanıyorsa bunu kahraman şehitlere borçlu olduklarının altını çizen Ardıç, ‘kahraman şehitlerimiz, aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun’ dedi.
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