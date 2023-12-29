Şehit çocuğu arsalarının tapuları hazır

Başbakanımız Ünal Üstel’in kararlı tutumu, ilgili Bakanlıkların etkin çalışmaları sonucu uzun

yıllardır devam eden arsalarla ilgili yatırım sorunları aşıldı, alt yapı tamamlandı ve hak

sahiplerine tapularının verilmesi noktasına gelinmiştir.

2’nci etabın tapularının verilmesi için yapılmakta olan çalışmalar da yakında tamamlanacak

ve hak sahiplerine tapu teslim işlemlerini başlatma tarihi bildirilecektir.

Metehan bölgesinde bulunan Şehit Çocuğu Arsaları alt yapı çalışmaları ilk olarak 2014

yılında 34 bin 600 TL tutarındaki stabilize yol ve alt temel işleri ihalesiyle başlamış olup,

2015 yılında 266 bin 970 TL tutarındaki ihale ile stabilize yolları tamamlanan Kermiya Şehit

Çocukları arsalarının Elektrik ihalesine çıkılarak elektrik alt yapısı da tamamlanmıştır.

2019 yılında ise 4 milyon 930 bin 928 TL tutarındaki ihale ile kanalizasyon ihalesi

başlatılarak aynı yılın sonlarında tamamlanmış olup, 2021 yılında 9 milyon 480 bin 268 TL

tutarındaki ihaleyle Kermiya Şehit Çocukları arsaları yol, içme ve kullanma suyu ve Telefon

yapım işleri ihalesine çıkılarak 2022 yılında tamamlanmıştır.

2022 tarihinde 7milyon 778 bin 619 TL tutarındaki ihale ile, Kermiya Şehit Çocuğu Arsaları

parsel yollarına ait asfalt yapım işine çıkılmış ve ihalede ek iş talebi ile geçmişten kalan eksik

su ve kanalizasyon yapımı da bu ihaleye eklenmiştir.

İçişleri Bakanlığı olarak hükümetin uzun yıllardır devam eden bir sorunu daha geride

bırakarak vatandaşına, özellikle de şehit çocuklarına verdiği sözün yerine getirilmesinden

dolayı mutluluk duymaktayız.Ayrıca

kırsal kesim arsalarının devam eden sorunlarının aşılması için de çalışmalarımız yoğun bir

şekilde devam etmektedir.

Vatandaşların konut sahibi olması, özellikle de gençlerin sosyal konut edinebilmeleri üzerinde

de önemle durduklarını bu konuda yapılan çalışmaların da yakında sonuçlanması için

çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.