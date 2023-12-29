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Şehit çocuğu arsalarının tapuları hazır

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Lefkoşa Metehan bölgesinde bulunan Güzelyurt Şehit Çocuğu Arsalarında 1 Etap tapu belgeleri dağıtım aşamasına geldi.

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Şehit çocuğu arsalarının tapuları hazır
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Başbakanımız Ünal Üstel’in kararlı tutumu, ilgili Bakanlıkların etkin çalışmaları sonucu uzun
yıllardır devam eden arsalarla ilgili yatırım sorunları aşıldı, alt yapı tamamlandı ve hak
sahiplerine tapularının verilmesi noktasına gelinmiştir.
2’nci etabın tapularının verilmesi için yapılmakta olan çalışmalar da yakında tamamlanacak
ve hak sahiplerine tapu teslim işlemlerini başlatma tarihi bildirilecektir.
Metehan bölgesinde bulunan Şehit Çocuğu Arsaları alt yapı çalışmaları ilk olarak 2014
yılında 34 bin 600 TL tutarındaki stabilize yol ve alt temel işleri ihalesiyle başlamış olup,
2015 yılında 266 bin 970 TL tutarındaki ihale ile stabilize yolları tamamlanan Kermiya Şehit
Çocukları arsalarının Elektrik ihalesine çıkılarak elektrik alt yapısı da tamamlanmıştır.
2019 yılında ise 4 milyon 930 bin 928 TL tutarındaki ihale ile kanalizasyon ihalesi
başlatılarak aynı yılın sonlarında tamamlanmış olup, 2021 yılında 9 milyon 480 bin 268 TL
tutarındaki ihaleyle Kermiya Şehit Çocukları arsaları yol, içme ve kullanma suyu ve Telefon
yapım işleri ihalesine çıkılarak 2022 yılında tamamlanmıştır.
2022 tarihinde 7milyon 778 bin 619 TL tutarındaki ihale ile, Kermiya Şehit Çocuğu Arsaları
parsel yollarına ait asfalt yapım işine çıkılmış ve ihalede ek iş talebi ile geçmişten kalan eksik
su ve kanalizasyon yapımı da bu ihaleye eklenmiştir.
İçişleri Bakanlığı olarak hükümetin uzun yıllardır devam eden bir sorunu daha geride
bırakarak vatandaşına, özellikle de şehit çocuklarına verdiği sözün yerine getirilmesinden
dolayı mutluluk duymaktayız.Ayrıca
kırsal kesim arsalarının devam eden sorunlarının aşılması için de çalışmalarımız yoğun bir
şekilde devam etmektedir.
Vatandaşların konut sahibi olması, özellikle de gençlerin sosyal konut edinebilmeleri üzerinde
de önemle durduklarını bu konuda yapılan çalışmaların da yakında sonuçlanması için
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.
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