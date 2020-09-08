Seçimin ertelenmesini desteklemekle hata yaptım

Dr. Bülent Dizdarlı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine destek verdiği için hata yaptığını söyledi ve "Zira seçim sürecinin uzamasına sebep olduk" dedi





Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi emekli başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine destek verdiği için hata yaptığını söyledi.

Sosyal medyada yeniden başlayan “seçim ertelensin” söylemlerine destek vermeyeceğini açıklayan Bülent Dizdarlı, mümkünse seçimin erkene alınması gerektiğini söyledi.

Dr. Bülent Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Seçimin ertelenmesi..

Sosyal medya'nın en iyi taraflarından biri de geçmişte ne yazdığınızı ne söylediğinizi takip edebilmenizdir.

Dün kendimi takibe aldım. Dünya ve ülkemizde ki covid-19 sürecince yazdıklarımı, ön görülerimi tekrar gözden geçirdim. Çok büyük ölçüde tesbitlerimin sezinimlerimin doğru olduğunu gördüm.

Ancak bir tanesinde hata yaptığımı düşünüyorum. seçimlerin ertelenmesini desteklemekle yanlış yaptım. Zira seçim sürecinin uzamasına sebep olduk ve gördük ki yönetim bu seçimin gölgesinde olduğu sürece zamanında gerekli tedbirleri alamıyor. Karar aşamasında akıllar sandıklara takılıyor. Bu da ciddi ekonomik kayıplara yol açıyor.

Şimdi yine "Erteleme" talepleri başladı. Bu kez "HAYIR" diyorum . Erteleme olmasın. Hatta mümkünse öne alınsın. Bir an evvel yapıĺsın. Devletin tepesi rahatlasın.Źaten herkes kararını çoktan verdi. Bundan sonraki süreç zaman kaybı. Nerdeyse 18 aydır süren bu seçim derdi hemen bitirilsin.

Belli ki tepe rahatlamadan taban huzur bulmayacak."

