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Seçime katılım düşük seyrediyor

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Seçime katılım düşük seyrediyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçimin bugün 18.00’e kadar devam edeceğini hatırlatarak, “Umarım o saate kadar daha yüksek bir katılımla seçimi bitirmiş oluruz” dedi.
Şehit Tuncer İlkokulu’nda 140 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yapan Şefik, bugün saat 11.00 itibarıyla ülke genelinde yüzde 5.57 olan genel katılım oranının Lefkoşa'da yüzde 4, Gazimağusa'da yüzde 5.23, Girne'de yüzde 5.10, Güzelyurt'ta 5.5, İskele'de yüzde 5.81 ve Lefke’de yüzde 7.69 olduğunu belirtti.
Şu anki verilere göre, seçime katılımın düşük olduğunu ifade eden YSK Başkanı Şefik,  “Umarım Pazar rehavetidir ve katılım yükselir. Bu kadar eziyet ve masraftan sonra az katılım üzücü olacaktır….” dedi.
Seçimin sakin şekilde tamamlanması ve neticelerin en erken zamanda kamuoyuyla paylaşılması temennisini de dile getiren Şefik’e, geçtiğimiz seçimlerde öğle saatinde açıklanan katılım oranları soruldu.
Bugün paylaşılan oranın düşük olduğunu yineleyen Şefik, havanın da sıcak olduğunu belirterek, “Ümidimizi kırmadan bekleyelim. Saat 18.00’e kadar süre var. Umarım o saate kadar daha yüksek bir katılımla seçimi bitirmiş oluruz” dedi.
 
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