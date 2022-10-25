“Seçim sonrası ilk gün kaos çıkacak”

CTP lideri Erhürman “Seçimden sonraki birinci gün itibariyle büyük bir kaos doğacak. Bu dava bitmiş değil” dedi



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), belediye sayısını 28’den 18’e düşüren “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili yürütmenin durdurulması talebinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi, Meclis’te gündem oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, davanın devam ettiğini vurgulayarak, yalnızca CTP’nin yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiğini aktardı.

“Davanın esası, belediye seçimleri yapılmadan önce görüşülmeyecek” diyen Erhürman, “Seçimden sonraki birinci gün itibariyle büyük bir kaos doğacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu dava bitmiş değil” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Dava henüz bitmedi, bitmiş de zafer kazanmış edasında bakmak, bizim için temelden sakattır. Anayasa Mahkemesi, ne derse biz saygı duyarız” dedi.

Erhürman, şöyle devam etti: “Mahkeme, yasanın tüm maddelerindeki anayasa aykırılık iddialarıyla ilgili nihai karar vermedi. 4, 6 ve 11. maddeler dışındakilere bakmadı. 4.6.11 maddelerle ilgili nihai kararı da vermedi. Verilen karar, ara emri talebine ilişkin karardır. Süreç devam ediyor”

