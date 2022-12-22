Seçim öncesi Amcaoğlu ailesine Alayköy’de arazi

İçişleri Bakanlığı İskan Komitesi, ‘yerel seçim’ öncesinde kritik bir karara imza attı. Alayköy’de bir araziyi, Ulusal Birlik Partisi Gönyeli- Alayköy Belediye Başkan Adayı ve ayrıca Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yakın bir akrabasına verdi.Şehit ailesi olarak talep edilen 1238.82 metrekare arazinin 8 Kasım 2022 tarihinde Amcaoğlu ailesine verilmesi uygun görüldü.41/77 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın 24'üncü maddesi uyarınca yapılan arazi takdimi şehit eşi ve şehit çocuğu statüsünde gerçekleşirken, bunun seçim sürecinin hemen öncesinde olması ayrıca şehit ailelerinin diğer taleplerinden farklı tutulması dikkat çekti.Alayköy Lefkoşa hudutları içerisinde 238 nolu ada içerisinde yer alan 66 B parsel arsa 329908 puan değerinde görülerek, K.Y ve Ç. Amcaoğlu ismine kayıt yapıldı.Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) raporlarına da yansıyan kimi başvurularda, geçmişte, birçok şehit ailesine arsa arazi tahsisi yapılmadığı biliniyor.