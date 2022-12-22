Kansoy fark yarattı

Güzelyurt belediye başkan adaylarının davet edildiği programa CTP’li adayı Osman Bican’in katılmaması eleştiri konusu olurken, UBP’li aday Mahmut Özçınar’ın sorulara yanıt veremeyip gergin bir tutum takınması dikkat çekti

BRT’de yayınlanan Seçim Arenası programına Güzelyurt belediyesi başkan adayları davet edildi. Davete

Bağımsız Başkan adayı Reşat Kansoy ve UBP’nin Başkan adayı Mahmut Özçınar katıldı. CTP adayı Osman

Bican ise programa katılmadı.

CTP ADAYI PROGRAMA KATILMAKTAN KAÇINDI!

Üç adayın birlikte çıkıp projelerini ortaya koyacağı programa CTP adayının katılmaması şaşkınlık yarattı.

Programda ilk sözü alan Bağımsız aday Reşat Kansoy, mevcut belediye yönetiminin yanlışlıklarını ortaya

koydu, Mahmut Özçınar’a eleştiriler ve sorular yöneltti.

Özçınar’ın sorulara yanıt vermemesi üzerine Kansoy’un bu konudaki ısrarcı tutumu Özçınar’ı kızdırdı..

Özçınar’ın gergin tavrı programa da yansıdı.

Program altına yapılan yorumlarda ise Osman Bican’ın programa katılmaması eleştirilirken, Mahmut

Özçınar’ın gergin tavrı da eleştiri konusu oldu.

ÖZÇINAR SORULARA YANIT VEREMEDİ

Kansoy, “Sayın Başkan kızmayın, gençlerin kentten göçünü yavaşlatmak için ne yaptınız, basit bir soru

sordum” şeklindeki ısrarına rağmen buna cevap alamaması dikkatlerden kaçmadı.

Reşat Kansoy, Güzelyurt’un en büyük sorununun göç olduğunu ve 3 evre şeklinde göçün yaşandığını

ifade ederek, mevcut yönetimin göçü yavaşlatmak için hiçbir adım atmadığını dile getirdi.

Kendilerinin sosyal konut projeleri ile öncelikle gençleri kendi bölgelerinde tutuma projeleri olduğuna

değinen Kansoy, bir çok yeni iş olanağı sağlayacak projeler ile de gençlerin istihdam sorunu çözmeyi

hedeflediklerini paylaştı.

Kansoy, gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Avrupa Birliği kaynaklarından faydalanarak ve merkezi

hükümet ile işbirliği içerisinde göçü yavaşlatacaklarını, ilerleyen dönemde de Güzelyurt’u göç alan bir

konuma getirmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

“TARIM ALANINDA HİÇ BİR İŞ YAPILMADI”

Yeni yerel yönetim vizyonu ile Güzelyurt ve köylerinin tarım, turizm ve eğitim sektörü ile kalkınacağına

dikkat çeken Kansoy, bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

Güzelyurt’un bir tarım bölgesi olduğunu ancak 30 yıllık yerel yönetim vizyonunda tarımsal alanda bölgeyi

ileriye taşıyacak hiçbir adım atılmamasını eleştiren Kansoy, kendisinin göreve geldiği zaman tarımsal

alanlarla ilgili projelerini paylaştı.

“GÜZELYURT TURİZM KENTİ OLMALI”

Güzelyurt’un sahil şeridiyle, ören yerleriyle, arkeoloji müzesiyle bir turizm şehri olması gerekirken,

mevcut yönetim anlayışı ile bundan faydalanamadığına vurgu yapan Kansoy, “Arkeoloji müzesine yılda

36 bin turist geliyor. 300 metre ilerde Güzelyurt çarşısı var ama kaldırım işgalleri nedeniyle turist çarşıya

gidemiyor, 36 TL’lik katkı bile çarşıya sağlanmıyor. Çünkü Sayın Özçınar buradaki sorunu çözebilecek

olmasına rağmen çözmek istemiyor ve şehir kaybediyor” dedi.

BÖLGE ÖĞRENCİ İLE BARIŞIK HALE GELECEK

Güzelyurt’un mevcut iki üniversitesi ile bir öğrenci şehri olması gerekirken öğrenci ile küs bir şehir

olduğuna vurgu yapan Reşat Kansoy, “Yeni yönetim vizyonu ile öğrencinin sağlıklı bir ortamda kente

gelmesi sağlanacak. Öğrencilerin çarşıda vakit geçirebileceği düzenlemelerle, Güzelyurt’un öğrenci ile

barışık bir kent olmasını sağlayacağız” dedi.

“ARTIK YETER”

“Güzelyurt yaşayan bir yer olacak” diyen Kansoy, “Çeyrek asırlık heyecanını kaybetmiş bir yönetim için

artık yeter diyoruz. Eski zihniyetin Güzelyurt’a verecek bir şeyi kalmadı. Yeni bir vizyon ile Güzelyurt ve

köyleri çağdaş hizmete kavuşacaktır” diye konuştu.